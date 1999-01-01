Спаллетти – о победе над «Миланом»: «Я увидел перемены. Браво всем в раздевалке «Интера»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды над «Миланом» в матче 28-го тура Серии А.

«По сравнению с предыдущими матчами я увидел перемены. Браво всем в раздевалке «Интера»! А также болельщикам, которые доказали команде, что поддерживают нас даже в трудные моменты. Спасибо всем вам.

Думаю, «Милан» играл очень хорошо. Гаттузо должен гордиться своими футболистами. Когда матч настолько непредсказуемый и захватывающий, любой может как выиграть, так и проиграть. Милан заслужил такое дерби и был награжден прекрасным футбольным вечером», – сказал Спаллетти.