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    Спаллетти – о победе над «Миланом»: «Я увидел перемены. Браво всем в раздевалке «Интера»

    Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти прокомментировал победу своей команды над «Миланом» в матче 28-го тура Серии А.

    «По сравнению с предыдущими матчами я увидел перемены. Браво всем в раздевалке «Интера»! А также болельщикам, которые доказали команде, что поддерживают нас даже в трудные моменты. Спасибо всем вам.

    Думаю, «Милан» играл очень хорошо. Гаттузо должен гордиться своими футболистами. Когда матч настолько непредсказуемый и захватывающий, любой может как выиграть, так и проиграть. Милан заслужил такое дерби и был награжден прекрасным футбольным вечером», – сказал Спаллетти.

    • «Интер» обыграл «Милан» со счетом 3:2 и обошел соперника в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +60241

      zigbert 6 часов назад

      У Милана была возможность сравнять счет. Что бы сказал Спалетти в этом случае?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1019

      InterMilLano1908 9 часов назад

      Вот это был матч! После зени и спартка это был бальзам на душу! Интер с победой, ЛЧ просто необходима на след сезон

      2
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    • ...
      Рейтинг: +62415

      Рубик Докоян 10 часов назад

      Игра получилась результативной, задиристой, интересной с интригой по ходу матча. Дерби удалось, команды "тачку" не возили по полю.

      3
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