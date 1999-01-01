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    Гаттузо – о поведении Кесси: «Это было недопустимо. Это то, чего я не могу принять в футболе»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал результат матча 28-го тура Серии А против «Интера» (2:3).

    • На 69-й минуте встречи полузащитника Франка Кесси заменили.
    • На скамейке запасных он поссорился с Лукасом Бильей.
    • Кесси агрессивно жестикулировал в адрес Бильи и хотел подойти к нему но одноклубники сдержали ивуарийца.

    «Я думаю, что после 0:2 любая другая команда бы рухнула. «Интер» сочетает комбинационный футбол с физической силой, так что я доволен нашей игрой. Если мы и не делали то, что хотели делать в первом тайме, то это заслуга «Интера».

    Больше всего меня задели Кесси и его поведение на скамейке. Это то, чего я не могу принять в футболе, в том, как я его вижу, как я вижу команду и командную этику.

    В раздевалке должно быть уважение ко всем, и это было просто недопустимо. Я тренер, и я должен заботиться о дисциплине в раздевалке, и мои игроки знают, как много внимания я обращаю на это.

    Можно критиковать мою тактику, но я построил свою карьеру на уважении, командной этике, уважении к форме, товарищам, которые не играли месяцами. Это значит все для меня, для меня это [поведение Кесси] означает двойное поражение.

    В ближайшие дни я выскажусь об этом», – сказал Гаттузо.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3065

      la verdad 5 часов назад

      Кесси тоже мог бы высказаться....
      Но без зубов трудно говорить :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +60241

      zigbert 6 часов назад

      Надо сегодня же сказать об этом Дженнаро.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +590

      Dizayner 10 часов назад

      даст 3.14зды кесси и все дела))

      1
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