РПЛ. «Локомотив» в большинстве обыграл «Краснодар» благодаря голу Миранчука

«Локомотив» обыграл «Краснодар» с минимальным счетом в 20-м туре чемпионата России.

На 69-й минуте полузащитник московского клуба Антон Миранчук реализовал пенальти.

Команда Юрия Семина набрала 35 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. Краснодарцы с 35-ю баллами идут четвертыми.

Россия. Премьер-лига. 20 тур

Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Ан. Миранчук, 69 (с пенальти).

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Идову, 46), Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 90+5), Смолов (Эдер, 90), Фарфан.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Вандерсон, 58), Мартынович, Петров, Скопинцев (Перейра, 58), Газинский, Ольссон (Шапи, 78), Стоцкий, Каборе, Классон, Спайич.

Предупреждения: Каборе, 62 – нет.

Удаления: Каборе, 68 – нет.

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