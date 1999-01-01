Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?

    РПЛ. «Локомотив» в большинстве обыграл «Краснодар» благодаря голу Миранчука

    «Локомотив» обыграл «Краснодар» с минимальным счетом в 20-м туре чемпионата России.

    На 69-й минуте полузащитник московского клуба Антон Миранчук реализовал пенальти.

    Команда Юрия Семина набрала 35 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. Краснодарцы с 35-ю баллами идут четвертыми.

    Россия. Премьер-лига. 20 тур

    Локомотив (Москва) – Краснодар – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Ан. Миранчук, 69 (с пенальти).

    «Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Хеведес (Идову, 46), Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 90+5), Смолов (Эдер, 90), Фарфан.

    «Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Вандерсон, 58), Мартынович, Петров, Скопинцев (Перейра, 58), Газинский, Ольссон (Шапи, 78), Стоцкий, Каборе, Классон, Спайич.

    Предупреждения: Каборе, 62 – нет.

    Удаления: Каборе, 68 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Комментарии60
    ...
    • ...
      Рейтинг: +60136

      zigbert 1 час назад

      Было заметно что Локомотив был свежее. Перерыв пойдет им на пользу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      ЗЖМ 3 часа назад

      Комментатор в открытую топил за столицу, забывая игроков гостей называть по фамилии и лижа задницу хозяевам... позор Чиранцефф

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +840

      Рубинище > ЗЖМ 2 часа назад

      Чердак самый худший комментатор..Спящий Уткин и то лучше комментирует

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -130

      Вальдемар IV > ЗЖМ 2 часа назад

      америку открыл

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +241

      VVadic > ЗЖМ 3 минуты назад

      Чердак послан из самого АДА. Порет отборную чушь. Как бы его вообще убрать с эфиров!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Шелкопёр 3 часа назад

      Всех паровозов с заслуженной победой!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +153

      ЗЖМ > Шелкопёр 3 часа назад

      По старым правилам притянутое за уши пеня? Там нереально было убрать руку при ударе в упор с короткого расстояния!...чо ж вы проводники в большинстве не забили больше, кроме пенки? А срубая игроков гостей вам даже не свистели... паровоз = позор, а не победа...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      Шелкопёр > ЗЖМ 3 часа назад

      В Краснодаре судьи свистят за хозяев и в Москве аналогично

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -130

      Вальдемар IV > Шелкопёр 2 часа назад

      то что и в краснодаре да но явно не за хозяев

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +241

      VVadic > ЗЖМ 3 минуты назад

      Руки надо убирать за спину!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      richi 4 часа назад

      За что Вилков Каборе удалил? Мяч летел в ворота, пеналь чистый, а за что 2-я желтая - игры рукой не было...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2372

      BarStep 4 часа назад

      Счёт, который устраивает три московские команды... ЦСКА уже на втором лигочемпионском месте, Локомотив тоже тешит себя надеждами, да и Спартак, при любом исходе матча с Зенитом, останется в обойме...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12156

      portero > BarStep 4 часа назад

      да результат беда для Краснодара и шанс только в перерыве на сборные мозги на место поставить.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12156

      portero > BarStep 4 часа назад

      Удачи Зениту ! надо от Московских команд отбиться, а то у Зенита игры тоже нет ,провал

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -130

      Вальдемар IV > BarStep 4 часа назад

      арутюняна еще устраиввает, причем каждую весну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4325

      Антибиотик 4 часа назад

      Всех красно-зеленых с победой! Краснодар очень понравился, после игры в ЛЕ ничем не уступал. Удачи обеим командам!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1336

      prtcs 4 часа назад

      Счет по игре, но в защиту Краснодара, у них всё таки был тяжелейший матч на неделе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -130

      Вальдемар IV > prtcs 4 часа назад

      тяжелейший значит хорошо что ливанули его?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1149

      upiter622 4 часа назад

      Зениту бооольшой плюс!)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12156

      portero > upiter622 4 часа назад

      если пешком ходить будут , то Зениту не поможет, надо самим набирать , а не ждать что все соперники проиграют

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2105

      мы_не_рабы 4 часа назад

      Хорошая игра. Краснодар подсел, тяжёлый график. Локо сыграли хорошо, подвела суета при контратаках, а то могли забить больше! Пенальти - был, мяч летел в ворота. Карточки не было - умышленной игры рукой не было. Непоследовательность решений судьи проявилась в моменте, когда Шапи сыграл умышленно рукой в середине поля. Тогда тоже нужно было давать карточку. Вообщем результат по игре. Победа в пользу ЦСКА.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12156

      portero > мы_не_рабы 4 часа назад

      повторяется уже не первый год как решающие матчи так проблемы, может больше психология , а не физика, как и в концовках 2 таймов много ошибок

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      Иван Лапшин > portero 4 часа назад

      Сливал, сливают и будут сливать Краснодар в низ, Московским олигархам не нужен этот клуб выскочка и его президент, не такой как они. Каждый конец сезона вдруг начинается, непонятные ничьи, проигрыш, сегодняшний матч пример, двойное наказание, чтоб Краснодар не смог отыграться, вы не представляете себе что у них там творится в подковерных делах, далёких от футбола.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29594

      Полная Канистра 4 часа назад

      быки вот так каждый год сначала мощный рывок а потом потихоньку всё ниже и ниже опускаются странно всё это у них получается не хотят чемпионами быть а пора уж

      8
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77059
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru