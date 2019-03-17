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    На матче «Спартак» – «Зенит» будет аншлаг, гостей поддержат до 3200 болельщиков

    В 19:00 по московскому времени «Спартак» примет «Зенит» в 20-м туре чемпионата России.

    По информации пресс-службы петербургского клуба, на «Открытие Арене» вместимостью 45360 зрителей ожидается аншлаг. Команду Сергея Семака поддержат до 3200 болельщиков.

    Ранее телеграм-канал «Мутко против» анонсировал акцию болельщиков красно-белых против владельца клуба Леонида Федуна. Считается, что Тимур Гурцкая – агент экс-главного тренера Массимо Карреры – заплатил фанатам за кричалки против руководства и в поддержку итальянца, уволенного в октябре 2018 года.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3193

      anatolich72 6 часов назад

      Помолчим до 21.00!

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      Ответить
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      Рейтинг: +18490

      gol_kak_sokol 6 часов назад

      Бомбардир на своем сайте https://bombardir.ru/coaches/528 уже проставил счет 0:0.
      Ясновидящие, блин.

      0
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      Рейтинг: +1019

      владимир миронов 7 часов назад

      Ждем победы, Спартак. Повтори подвиг Вильяреала.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2504

      Старикан 7 часов назад

      Спартак может себя сегодня реабилитировать за все проигрыши в этом сезоне! Вперёд Спартак!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +60136

      zigbert 7 часов назад

      Хорошая поддержка. Ждем бескомпромиссной борьбы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +347

      Фанат Рубина 8 часов назад

      вся страна сегодня за спартак

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +814

      ухоженный крокодил 8 часов назад

      "Gay Pride" нужно нагнуть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2529

      александр п 8 часов назад

      Нужно в Лужниках игру было проводить,что бы все желающие смогли попасть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5376

      ufos73 > александр п 7 часов назад

      Так то гости имеют 10-15% мест, у вас 5% кое как набралось. Так что все ваши ЖЕЛАЮЩИЕ приехали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2529

      александр п > ufos73 7 часов назад

      А спартачи все попали ,кто хотел?

      0
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      Рейтинг: +2372

      BarStep > ufos73 7 часов назад

      Так ведь обращались в РЖД, что бы ввели в график дополнительные САПСАНы и снизили цены на билеты... Говорят Федун выкупил все билеты...

      1
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      Рейтинг: +2529

      александр п > BarStep 7 часов назад

      Сапсаны не реально,а вот пустить дополнительные ночные поезда,думаю без проблем.

      0
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      Рейтинг: +5376

      ufos73 > BarStep 5 часов назад

      Ну если бы автобус по газопроводу ходил, то думаю без проблем бы еще выделили, а РЖД в убыток себе зачем работать???

      0
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      Рейтинг: +2502

      Агасфер 8 часов назад

      Надеюсь,что эти 3200 испытают точно такой же катарсис,как и те 52 тысячи,побывавшие на матче "Зенит"-"Вилы от Реаля".

      1
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      Рейтинг: +8203

      slavutiq70 9 часов назад

      Жду яркой игры,,,,Болельщики уже постарались на все 100% выкупив все билеты,,,,,теперь дело за игроками,,,,,,

      5
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