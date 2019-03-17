На матче «Спартак» – «Зенит» будет аншлаг, гостей поддержат до 3200 болельщиков

В 19:00 по московскому времени «Спартак» примет «Зенит» в 20-м туре чемпионата России.

По информации пресс-службы петербургского клуба, на «Открытие Арене» вместимостью 45360 зрителей ожидается аншлаг. Команду Сергея Семака поддержат до 3200 болельщиков.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» анонсировал акцию болельщиков красно-белых против владельца клуба Леонида Федуна. Считается, что Тимур Гурцкая – агент экс-главного тренера Массимо Карреры – заплатил фанатам за кричалки против руководства и в поддержку итальянца, уволенного в октябре 2018 года.