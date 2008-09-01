Щесны: «У Аршавина самый забавный смех из тех, которые я слышал»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны вспомнил совместные выступления с экс-полузащитником сборной России Андреем Аршавиным в лондонском «Арсенале».

«Аршавин – невероятно веселый парень. Ему принадлежит самый забавный смех из тех, которые я слышал.

В тот сезон (2008/09), когда он перешел в «Арсенал», мы играли с ним в мини-игры на тренировках. Мы говорили, что хотим завоевать чемпионство, но не сделали этого», – сказал Щесны.