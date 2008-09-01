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    Щесны: «У Аршавина самый забавный смех из тех, которые я слышал»

    Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны вспомнил совместные выступления с экс-полузащитником сборной России Андреем Аршавиным в лондонском «Арсенале».

    «Аршавин – невероятно веселый парень. Ему принадлежит самый забавный смех из тех, которые я слышал.

    В тот сезон (2008/09), когда он перешел в «Арсенал», мы играли с ним в мини-игры на тренировках. Мы говорили, что хотим завоевать чемпионство, но не сделали этого», – сказал Щесны.

    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009-го по 2013 год [с перерывом на аренду в «Зенит» с февраля по май 2012 года].
    • Россиянин провел за лондонцев 145 матчей, записав на свой счет 31 гол и 46 результативных передач.

    Источник: YouTube-канал Foot Truck

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7077

      Татарин за ЦСКА 1 час назад

      Мы говорили, что хотим завоевать чемпионство, но не сделали этого.Аршавин наверно вообще угарнул с этого.

      А еще,кроме смеха,у него пиз.датые выражения

      0
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      Рейтинг: +1427

      Черкизовский Кот 6 часов назад

      Сказал человек, похожий на Гарика Харламова.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1266

      TOMSON 10 часов назад

      У Аршавина очень хорошая статистика. А если вспомнить, как его партнеры игнорировали и сколько из этих 145 он играл не полный матч....

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