Щесны: «У Аршавина самый забавный смех из тех, которые я слышал»

Мы говорили, что хотим завоевать чемпионство, но не сделали этого.Аршавин наверно вообще угарнул с этого.
А еще,кроме смеха,у него пиз.датые выражения
Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны вспомнил совместные выступления с экс-полузащитником сборной России Андреем Аршавиным в лондонском «Арсенале».
«Аршавин – невероятно веселый парень. Ему принадлежит самый забавный смех из тех, которые я слышал.
В тот сезон (2008/09), когда он перешел в «Арсенал», мы играли с ним в мини-игры на тренировках. Мы говорили, что хотим завоевать чемпионство, но не сделали этого», – сказал Щесны.
- Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009-го по 2013 год [с перерывом на аренду в «Зенит» с февраля по май 2012 года].
- Россиянин провел за лондонцев 145 матчей, записав на свой счет 31 гол и 46 результативных передач.