Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Англии против «Суонси» (3:2).

Второй гол «Сити» был забит после назначенного пенальти.

Третий, победный, мяч был забит с игры на 89-й минуте. Болельщики утверждали, что Агуэро находился в офсайде.

«Я не смотрел повторов. Вам нужно спросить у организаторов, почему VAR здесь нет. Везде есть, но здесь нет. Если не было пенальти и был офсайд, то прошу прощения. Я не люблю побеждать, когда арбитр принимает неправильные решения», – сказал Гвардиола.