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    Гвардиола – о голе Агуэро «Суонси»: «Если был офсайд, то прошу прощения»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка Англии против «Суонси» (3:2).

    • Второй гол «Сити» был забит после назначенного пенальти.
    • Третий, победный, мяч был забит с игры на 89-й минуте. Болельщики утверждали, что Агуэро находился в офсайде.

    «Я не смотрел повторов. Вам нужно спросить у организаторов, почему VAR здесь нет. Везде есть, но здесь нет. Если не было пенальти и был офсайд, то прошу прощения. Я не люблю побеждать, когда арбитр принимает неправильные решения», – сказал Гвардиола.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 01:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +60136

      zigbert 11 часов назад

      Молодец Пеп ,не уходит от ответа.

      1
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      Рейтинг: +306

      Grag 14 часов назад

      Достойный ответ.

      4
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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян 14 часов назад

      Посмотрим как будет в ЛЧ. Но Пеп хоть в отличие от других тренеров извиняется и не оспаривает очевидное как другие...

      4
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      Рейтинг: +1963

      AtticusFinch 19 часов назад

      Что то часто в матчах Ман Сити в их пользу ошибаются судьи, иногда даже VAR не помогает!)

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