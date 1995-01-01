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    РПЛ. «Арсенал» обыграл «Енисей» и поднялся на восьмое место

    «Арсенал» выиграл у «Енисея» в матче 20-го тура РПЛ со счетом 1:0.

    Тульский клуб набрал 27 очков и поднялся на восьмое место в таблице, обойдя «Оренбург» (26 очков, игра в запасе). «Енисей» с 11 очками идет на последней строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Арсенал (Тула) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мирзов , 29; 2:0 – Горбатенко, 88.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачeв (Костадинов, 81), Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 90), Кангва.

    «Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Зотов (Соболев, 46), Савичев (Саркисов, 46), Хубулов (Комков, 81), Огуде, Сарр, Кутьин.

    Предупреждения: Джорджевич, 9; Горбатенко ,58; Ткачев, 59; Левашов, 71 – Савиев, 17; Ятченко, 69.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 1 час назад

      А ведь не скажешь что игроки Енисея играли спустя рукава. Голы красивы конечно.

      2
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 2 часа назад

      Пора на пятое вместо Спартака.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +9420

      sssrspartak > prezent2017 2 часа назад

      зенит смотрится на пятом по приятнее!это его место!!и для питера пятый отведен по делу!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +13225

      VVM1964 > prezent2017 1 час назад

      " Деточка , а вам не кажется , что ВАШЕ место - возле параши " ))) хф " джентльмены удачи "

      2
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      Рейтинг: +1297

      WhiteEgon 2 часа назад

      Жаль Аленичева. Сливает его команда. Красноярску еще рано играть в рпл. Надеюсь, Аленичев найдет свою команду.

      1
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      Рейтинг: +8155

      slavutiq70 2 часа назад

      Тулу с Победой,,,,,а Енисею пора собирать наверное чемоданы,не вериться в их спасение,,,,,

      2
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      Рейтинг: +5138

      derrik2000 2 часа назад

      Матч был очень и очень так себе, но голы Мирзова и Горбатенко просто на загляденье!

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