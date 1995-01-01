РПЛ. «Арсенал» обыграл «Енисей» и поднялся на восьмое место

«Арсенал» выиграл у «Енисея» в матче 20-го тура РПЛ со счетом 1:0.



Тульский клуб набрал 27 очков и поднялся на восьмое место в таблице, обойдя «Оренбург» (26 очков, игра в запасе). «Енисей» с 11 очками идет на последней строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Арсенал (Тула) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мирзов , 29; 2:0 – Горбатенко, 88.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачeв (Костадинов, 81), Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 90), Кангва.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Зотов (Соболев, 46), Савичев (Саркисов, 46), Хубулов (Комков, 81), Огуде, Сарр, Кутьин.

Предупреждения: Джорджевич, 9; Горбатенко ,58; Ткачев, 59; Левашов, 71 – Савиев, 17; Ятченко, 69.

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