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    РПЛ. Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Рубином»

    «Ростов» в гостях обыграл «Рубин» со счeтом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата России.

    Оба гола в игре забил полузащитник Роман Еременко. Он отличился на 83-й и 89-й минутах.

    Благодаря этой победе «Ростов» обогнал «Рубин», поднявшись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы теперь занимают седьмую строчку.

    Россия. Премьер-лига. 20-й тур

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Еременко, 83; 0:2 – Еременко, 89.

    «Рубин»: Бабурин, Устинов, Сорокин, Уремович, Цаллагов, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Гранат (Пантелеев, 90), Бухаров, Полоз.

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Мевля, Чернов, Еременко, Гацкан, Ионов (Попов, 75), Зайнутдинов (Зуев, 74), Логашов, Сигурдарсон (Шомуродов, 66).

    Предупреждения: Еременко (8), Зайнутдинов (70).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии45
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      Рейтинг: +500

      JTherry 1 час назад

      Рубин превращается в копию Анжи... зато весь состав - российский

      0
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      Рейтинг: +3893

      Krossmen73 2 часа назад

      С прекрасными ,а самое главное с победными голами Рома!!!Так держать и дальше!Ростов с трудовой победой!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1019

      sobaka120982 2 часа назад

      Хоть и Валера спартаковец но он все равно импанирует уже много лет мне,человек с большой буквы!

      2
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      Рейтинг: +2181

      arzamas 3 часа назад

      В тот день, когда Спартак объявил о разрыве контракта с Еременко, я заявил, что Роман придется ко двору в других командах РПЛ, например в Ростове. Как в воду глядел.
      А Рубин свою игру еще найдет. Не может быть такого, чтобы не нашел.)

      2
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      Рейтинг: +249

      Frankfurt Am Main > arzamas 2 часа назад

      Федун...-дон!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +249

      Frankfurt Am Main > Frankfurt Am Main 2 часа назад

      Федун поменял Еременко на номер 8.

      0
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      Рейтинг: +13225

      VVM1964 3 часа назад

      С победой Ростов - Валера верим ! Ну а про Еременко я уже писал что он еще много пользы принесет )

      4
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      Рейтинг: +281

      Kokmarov 3 часа назад

      Нудная, унылая игра кроме последних 10-ти минут, а эти дибильные скидки Бухарова (с Дзюбой и Болотом вместе их учили) кроме всеобщего раздражения не несут никакого смысла. В игре можно было постоять, почесать зад, как в замедленной съемке. Да, Рому в конце прорвало, а по-началу тоже давал косяк за косяком.

      0
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      Рейтинг: +486

      ruded 3 часа назад

      сказка Бердыева сдулась?

      0
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 3 часа назад

      Оба мяча под копирку. Молодец Рома!

      5
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      Рейтинг: +432

      SarJr 3 часа назад

      еременко уже в ростове???

      0
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      Рейтинг: +147

      sidors32 > SarJr 2 часа назад

      Он на денёк заехал

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      Рейтинг: +432

      SarJr > sidors32 2 часа назад

      мы к вам заехали на час
      вот гол и гол, хэллоу)))

      0
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      Рейтинг: +95

      Киркинитидец 3 часа назад

      в И талии 8 мячиков в 1игруле! у нас 5 матчев- 7... сушняк братцы-сушняк!

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