РПЛ. Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Рубином»

«Ростов» в гостях обыграл «Рубин» со счeтом 2:0 в матче 20-го тура чемпионата России.

Оба гола в игре забил полузащитник Роман Еременко. Он отличился на 83-й и 89-й минутах.

Благодаря этой победе «Ростов» обогнал «Рубин», поднявшись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Казанцы теперь занимают седьмую строчку.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур

Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Еременко, 83; 0:2 – Еременко, 89.

«Рубин»: Бабурин, Устинов, Сорокин, Уремович, Цаллагов, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Гранат (Пантелеев, 90), Бухаров, Полоз.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Мевля, Чернов, Еременко, Гацкан, Ионов (Попов, 75), Зайнутдинов (Зуев, 74), Логашов, Сигурдарсон (Шомуродов, 66).

Предупреждения: Еременко (8), Зайнутдинов (70).

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