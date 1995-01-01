РПЛ. Гол Фернандеса помог ЦСКА обыграть «Урал»

ЦСКА на выезде одержал минимальную победу над «Уралом» в матче 20-го тура чемпионата России.

Единственный гол в игре забил правый защитник столичной команды Марио Фернандес. Ассистировал натурализованному бразильцу Иван Обляков.

Благодаря этой победе ЦСКА обогнал «Краснодар» и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» потерял одну строчку и теперь занимает 13-ю позицию.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Фернандес, 75.

«Урал»: Годзюр, Страннберг, Кулаков, Меркулов (Брызгалов, 46), Поляков, Эль-Кабир, Бумаль, Егорычев, Димитров (Ароян, 85), Араторе, Погребняк (Панюков, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Бистрович, 83), Магнуссон (Набабкин, 54), Родриго Бекао, Фернандес, Обляков, Ахметов, Влашич, Дивеев, Нисимура (Сигурдссон, 61), Чалов.

Предупреждения: Магнуссон (15), Бумаль (20), Дивеев (30), Набабкин (55).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ