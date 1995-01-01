Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    РПЛ. Гол Фернандеса помог ЦСКА обыграть «Урал»

    ЦСКА на выезде одержал минимальную победу над «Уралом» в матче 20-го тура чемпионата России.

    Единственный гол в игре забил правый защитник столичной команды Марио Фернандес. Ассистировал натурализованному бразильцу Иван Обляков.

    Благодаря этой победе ЦСКА обогнал «Краснодар» и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, а «Урал» потерял одну строчку и теперь занимает 13-ю позицию.

    Россия. Премьер-лига. 20-й тур

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фернандес, 75.

    «Урал»: Годзюр, Страннберг, Кулаков, Меркулов (Брызгалов, 46), Поляков, Эль-Кабир, Бумаль, Егорычев, Димитров (Ароян, 85), Араторе, Погребняк (Панюков, 69).

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Бистрович, 83), Магнуссон (Набабкин, 54), Родриго Бекао, Фернандес, Обляков, Ахметов, Влашич, Дивеев, Нисимура (Сигурдссон, 61), Чалов.

    Предупреждения: Магнуссон (15), Бумаль (20), Дивеев (30), Набабкин (55).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:54
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100

      Ковастер 1 час назад

      Вот Армейцы и вторые. Потому как завтра Быкам не самая простая игра, смею предположить , что и Спартак может догнать Краснодар по очкам и Локо наступить на больной мозоль. Ну что ж будем завтра посмотреть. Две стыковых игры четырёх лидеров.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11575

      portero 3 часа назад

      у ЦСКА ожидаемая победа, могут они на 1:0 играть

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 3 часа назад

      ЦСКА заслужил победу ,их преимущество было ощутимо.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11575

      portero 3 часа назад

      так не честно , бомбардир пишет фамилию Ивана , а нам никак

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5243

      a-rakhmatov 5 часов назад

      Кони на коне!....армейцев с победой))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 6 часов назад

      кони молодцы уже в затылок дышат зине но та духами не пахнет таких нет в продаже

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2956

      Спартач80 6 часов назад

      Парфёнов,ты мелкий амбициозный прыщ,который настраивается только на Спартак!Ты дно как тренер,и никогда надеюсь Спартак не будешь тренировать!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Киркинитидец > Спартач80 6 часов назад

      не психуй... ты хороший чувак!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Спартач80 5 часов назад

      Наоборот прикольно

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2956

      Спартач80 > Киркинитидец 5 часов назад

      Да тут не псих,просто интервью его смотрел и не раз.Рассуждает здраво вроде,как про Спартак заходит разговор-начинает дёргаться,мне это не понравилось.Команда в зоне переходных,он сливает силы на кубок,даёт последний бой нам.И следом не очень игра с ЦСКА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15833

      oyabun 6 часов назад

      Армейцы молодцы! Прут вперед как танк, порой медленно, по тяжелым полям, но неумолимо.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2451

      Агасфер > oyabun 6 часов назад

      Пусть завтра тоже будет так:

      "Спартак"-м (Москва) - "Зенит"-м (Санкт-Петербург) - 5:1 (1:0).

      Голы: Данилин, 15 (1:0). Руденко, 70 (2:0). Мохбалиев, 80 (3:0). Руденко, 83 (4:0). Руденко, 86 (5:0). Алоян, 90+4 (5:1).

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +790

      zritelx > Агасфер 2 часа назад

      За последнее время обращаю внимание на Руденко, то в сборных юношеских, то в молодежном Спартаке-а не попробовать ли его в основе, хуже не будет, а лучше может быть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15833

      oyabun > zritelx 1 час назад

      На самом деле то в Спартаке много талантливых хороших молодых игроков. Но до основы в итоге мало кто дотягивает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 6 часов назад

      Гончаренко: Сумели дожать соперника"

      Главный тренер московского ЦСКА ответил на вопросы журналистов после матча с «Уралом» в Екатеринбурге.

      — Важно, что мы одержали победу. Учимся, имея преимущество во владении мячом, дожимать соперника. В последние 20-25 минут смогли навязать ту игру, которую было надо. Не могу сказать, что создали много моментов, зато мало что позволили создать у своих ворот. Плюс справились с полем. Оно хорошо подготовлено для этого времени года в Екатеринбурге, но сцепления не хватало, поэтому не хватало резкости.

      — Дивеев второй матч подряд сыграл в основе. Следующая игра – с «Уфой». Сможет ли он играть по условиям соглашения?
      — По этому вопросу точно не скажу. Зато могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер.

      — У «Урала» был не совсем стандартный состав. Соперник чем-то удивил?
      — Мы ожидали, что Араторе и Эль Кабир будут играть выше, как и Димитров. Они сели глубоко. Мы не создавали много моментов, но им было сложно добежать к нашим воротам.

      — По Щенникову есть какая-либо информация?
      — Там ничего страшного.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7920

      vladimir-7 7 часов назад

      Армейцы молодцы! Выиграть в гостях и на картофельном поле, это
      нечто. Поздравляю всех армейских и дружественных болельщиков
      других клубов с победой ЦСКА.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 > vladimir-7 7 часов назад

      Да поле и действительно было УГ, хоть рис выращивай

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1019

      sobaka120982 > vladimir-7 7 часов назад

      Спасибо

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Киркинитидец > vladimir-7 6 часов назад

      да! но сушняк в чемпе удручающий. Бердыеские автобусы тянут российский футбол назад в пропасть... игра красива голами а не бестолковой беготней! средняя результативность 2 мяча в матче? и это футбол... дальше-мат!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru