Кришито: «Роналду более разноплановый игрок, чем Месси»

С этим высказыванием Кришито ,можно поспорить.
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито сравнил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«На мой взгляд, Роналду более разноплановый игрок, чем Месси. Он живет вызовами и всегда стремится совершенствоваться. Без запредельной мотивации невозможно оставаться в такой форме к 34 годам. Роналду – кумир моих детей», – сказал Кришито.
- В текущем сезоне Роналду сыграл 36 матчей в составе «Ювентуса», забил 24 мяча и сделал 12 результативных передач.
- В активе Месси в этом сезоне 36 голов и 21 ассист в 36 играх за «Барселону».