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    Кришито: «Роналду более разноплановый игрок, чем Месси»

    Защитник «Дженоа» Доменико Кришито сравнил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

    «На мой взгляд, Роналду более разноплановый игрок, чем Месси. Он живет вызовами и всегда стремится совершенствоваться. Без запредельной мотивации невозможно оставаться в такой форме к 34 годам. Роналду – кумир моих детей», – сказал Кришито.

    • В текущем сезоне Роналду сыграл 36 матчей в составе «Ювентуса», забил 24 мяча и сделал 12 результативных передач.
    • В активе Месси в этом сезоне 36 голов и 21 ассист в 36 играх за «Барселону».

    Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии11
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 3 часа назад

      С этим высказыванием Кришито ,можно поспорить.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +812

      Fin035 > zigbert 1 час назад

      Отец говорит то, что хотят услышать его дети.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Genz 5 часов назад

      МЮ покажет место для Месси. Вряд ли Барселона пройдет МЮ. Барселона команда среднего уровня

      0
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      Рейтинг: +2178

      Yev 6 часов назад

      А при чём тут разноплановость? Разноплановость это индивидуальные качества, забитые голы, голевые передачи, вступление в отбор при потере мяча. И если с этой стороны посмотреть, то Месси более разноплановый игрок. А то о чем этот деятель говорит это целеустремлённость и работоспособность, чего и у Месси достаточно. Просто он его фанат, но это субъективное мнение.

      0
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      Рейтинг: +323

      Санёк 17 7 часов назад

      Они оба лучшие в нашем времени,я всегда говорю так

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -105

      SuperPAV9 > Санёк 17 7 часов назад

      Роналду говно

      -1
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      Рейтинг: +656

      САНЁК17 > SuperPAV9 5 часов назад

      сам ты говно

      1
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      Рейтинг: +50

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 7 часов назад

      Верните Кришито в Зенит , зачем отпустили ??

      3
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      Рейтинг: +5685

      Cules2013 7 часов назад

      о, очередная легенда футбола высказалась)

      1
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo > Cules2013 7 часов назад

      в российских медийных пространствах-легенда

      1
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      Рейтинг: -105

      SuperPAV9 > 84aivengo 6 часов назад

      Да конечно

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