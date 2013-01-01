Кришито: «Роналду более разноплановый игрок, чем Месси»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито сравнил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«На мой взгляд, Роналду более разноплановый игрок, чем Месси. Он живет вызовами и всегда стремится совершенствоваться. Без запредельной мотивации невозможно оставаться в такой форме к 34 годам. Роналду – кумир моих детей», – сказал Кришито.