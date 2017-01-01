РПЛ. «Оренбург» одержал минимальную победу над «Динамо»

«Оренбург» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в матче 20-го тура чемпионата России.

Единственный гол в игре забил сербский нападающий хозяев Джордже Деспотович.

Также в матче было много предупреждений – девять на обе команды. Не обошлось и без удаления – его получил главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов.

Благодаря этой победе «Оренбург» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» осталось на 13-й позиции.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур

Оренбург (Оренбург) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Деспотович, 52.

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Ойеволе, Бегич, Малых, Бреев, Мишкич, Попович (Афонин, 79), Андреев, Деспотович (Козлов, 82), Сутормин.

«Динамо»: Шунин, Морозов, Шуньич, Козлов, Хольмен (Евгеньев, 74), Жоаозиньо, Черных (Грулев, 67), Тетте, Юсупов, Марков, Луценко.

Предупреждения: Черных (15), Бегич (29), Бреев (36), Хольмен (38), Деспотович (53), Андреев (60), Луценко (62), Тетте (67), Попович (74).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ