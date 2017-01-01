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    РПЛ. «Оренбург» одержал минимальную победу над «Динамо»

    «Оренбург» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 в матче 20-го тура чемпионата России.

    Единственный гол в игре забил сербский нападающий хозяев Джордже Деспотович.

    Также в матче было много предупреждений – девять на обе команды. Не обошлось и без удаления – его получил главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов.

    Благодаря этой победе «Оренбург» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» осталось на 13-й позиции.

    Россия. Премьер-лига. 20-й тур

    Оренбург (Оренбург) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Деспотович, 52.

    «Оренбург»: Фролов, Терехов, Ойеволе, Бегич, Малых, Бреев, Мишкич, Попович (Афонин, 79), Андреев, Деспотович (Козлов, 82), Сутормин.

    «Динамо»: Шунин, Морозов, Шуньич, Козлов, Хольмен (Евгеньев, 74), Жоаозиньо, Черных (Грулев, 67), Тетте, Юсупов, Марков, Луценко.

    Предупреждения: Черных (15), Бегич (29), Бреев (36), Хольмен (38), Деспотович (53), Андреев (60), Луценко (62), Тетте (67), Попович (74).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии27
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 4 часа назад

      Динамовцам немного не повезло. Сколько раз мяч попадал в штангу ,да еще золотая нога Фролова.

      4
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      Рейтинг: +1006

      владимир миронов 5 часов назад

      Как больно за этот клуб, до чего довела эта система. Яшин бы перевернулся в гробу. Болею за "Динамо" с 1959 года, С ужасом жду судьбы "Торпедо". Когда-то великие клубы.

      4
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      Рейтинг: +6053

      alex1951 > владимир миронов 3 часа назад

      Вот ты за Динамо с 1959г.
      Я чуть позже с 1962 г. ...С тех пор ,как попал с отцом на игру ,,Калев,,Тлн - ,,Динамо,, М.....тогда и втрескался ,увидев живого Яшина.
      Но дело не в этом,а в том ,что имея солидный стаж ,мы видели и позитив.
      1963 год(Чемп СССР)
      1972 год (Кубок кубков)
      и всегда в борьбе за медали...
      С Торпедо даа ....гадко поступили,но там фундамент развалили - ЗИЛ,
      а у Динамо другое - разве ментов (МВД) развалишь?)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6053

      alex1951 6 часов назад

      Хотелось бы ,чтобы сами игроки откровенно поведали о том,что происходит в команде,чёрт побери....
      Без суфлеров....Без чиновников......без страха ....без сомнения......
      Это не Динамо....это какая то жалкая тень,без желания биться до конца..



      5
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      Рейтинг: +1844

      Гиви Эрудитошвили 7 часов назад

      Кто-то главный по тарелочкам, а Динамо по штангам похоже...

      2
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      Рейтинг: +964

      InterMilLano1908 7 часов назад

      Хохлов еще тренер?!?! Мда

      2
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      Рейтинг: +11575

      portero 8 часов назад

      Оренбург с победой!
      думал Динамо подтянут, но получилось удачно три очка очень нужны.

      9
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      Рейтинг: +301

      Валерий1965 8 часов назад

      Молодцы!)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 8 часов назад

      Оренбург с заслуженной победой. Сутормин лучший. Но больше всех отличился судья. Куча свистков, половина невпопад. Отсюда и куча карточек. Кстати, пеналь был 100%. Два раза Сутормину по ногам, а потом в мяч. Судья "увидел" последнее.

      2
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 9 часов назад

      начались войны на полях футбольных Без игры жёстко и грубо ПРОХОДЯТ ВСЕ МАТЧИ ни кто не хочет уступать

      2
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 > Полная Канистра 8 часов назад

      Судить надо лучше, тогда и нарушений не будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра > prezent2017 8 часов назад

      да где ж судей то взять лучших ведь наши не судят в Европе 1-2 и всё что есть

      3
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      Рейтинг: +294

      rash1959 9 часов назад

      в ФНЛ с новым стадионом

      7
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      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > rash1959 8 часов назад

      далековато до ФНЛ, там претенденты Енисей и Анжи, так сказать железные

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