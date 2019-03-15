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    Шатов: «Нужно все выкинуть из головы и готовиться к важному матчу со «Спартаком»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился впечатлениями об игре команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:2).

    «Было тяжело. Хорошо, что не бросили до конца играть, старались навязать испанцам свой футбол. Забили гол престижа, не надо расстраиваться, впереди важная игра со «Спартаком», борьба за чемпионство. Нужно все выкинуть из головы и готовиться к следующей игре.

    Схема в три защитника для нас не новая. В конце года мы ее тоже использовали. Мы знали, как по ней действовать. Считаю, эта схема могла принести свои плоды, потому что в начале матча у нас было два хороших момента. Если бы мы повели в начале игры 1:0, никто не знает, как бы все сложилось.

    По здоровью Лунева не могу ничего комментировать, не видел его. Но хочу пожелать ему здоровья. Он наш основной голкипер и важная часть команды», – заявил Шатов.

    • Безвыигрышная серия «Зенита» на выезде в Лиге Европы составила 9 матчей.
    • Лучшее выступление во втором по статусе еврокубковом турнире «Зенит» показал в сезоне-2014/2015, когда дошел до 1/4 финала, вылетев от «Севильи».

    Источник: «Чемпионат»

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    15.03.2019 08:33
    Комментарии49
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 17:51

      Умная голова у Шатова пока на поле не выйдет.

      0
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      Рейтинг: +1950

      AtticusFinch 15 марта, 17:14

      Мерзавцы - команду из зоны вылета чемпионата Испании не могут обыграть - позорники!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5948

      Serjoga 15 марта, 16:59

      Вы уже давно выкинули все из головы, в том числе и футбол! В голове остались баксы и контракты! Зачем вам ЛЧ, если вы в ЛЕ 16-й команде чемпионата Испании "летите"? Или летом из бездонной газовой трубы миллионов на 200 усилитесь и тогда начнете всех рвать? Я имею ввиду в РПЛ!

      2
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      Рейтинг: +1708

      Nerlinger 15 марта, 16:56

      Да у вас там ничего и не было. Позззор !!!

      2
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      Рейтинг: +62

      Makar_78 15 марта, 16:30

      Чувствуется нерв в коментах - и вполне справедливо. Всякому дну есть какой-то предел. Большинство заслуженно критикует наших игроков, но к тем же аргентинцам, которых привёз Манчини, тоже есть вопросы!

      2
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      Рейтинг: +2865

      порт 15 марта, 16:11

      Забили гол престижа, не надо расстраиваться,
      \\\\\\\\\\\\\\\\
      Это с чего бы то не нужно расстраиваться?

      2
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 15:10

      Спартак тоже будет готовится к игре.

      4
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      Рейтинг: +500

      JTherry 15 марта, 14:19

      краснодар слился в борьбе, и было не скучно смотреть, не хватило опыта выступлений в ЛЕ... а вот с зенит - просто слил матч... Семак сам настроил футболистов на подобное безобразие...

      3
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      Рейтинг: +2449

      woyser 15 марта, 14:12

      На помойку вас с.у.к. выкинуть. Невежа "ничего страшного". Третий год одна и та-же х.у.е.т.а.

      6
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      Рейтинг: +382

      DMитрий 15 марта, 13:54

      А я бы посоветовал игрокам зенита, хоть иногда что-то держать в голове и задумываться над тем что и как Вы делаете на поле, и вне его. Умение анализировать даёт свои плоды.

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