Шатов: «Нужно все выкинуть из головы и готовиться к важному матчу со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился впечатлениями об игре команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:2).

«Было тяжело. Хорошо, что не бросили до конца играть, старались навязать испанцам свой футбол. Забили гол престижа, не надо расстраиваться, впереди важная игра со «Спартаком», борьба за чемпионство. Нужно все выкинуть из головы и готовиться к следующей игре.

Схема в три защитника для нас не новая. В конце года мы ее тоже использовали. Мы знали, как по ней действовать. Считаю, эта схема могла принести свои плоды, потому что в начале матча у нас было два хороших момента. Если бы мы повели в начале игры 1:0, никто не знает, как бы все сложилось.

По здоровью Лунева не могу ничего комментировать, не видел его. Но хочу пожелать ему здоровья. Он наш основной голкипер и важная часть команды», – заявил Шатов.