Семак: «Надеюсь, сможем решить проблемы Дзюбы, Барриоса и Лунева до матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы журналистов после матча 1/8 Лиги Европы против «Вильярреала». Клуб потерял несколько футболистов перед игрой со «Спартаком».

– Что с Луневым? Почему в заявку не попал Дзюба? Сыграют ли они со «Спартаком»?

– Что касается Дзюбы, у него проблемы после матча с «Уфой». Сегодня он не попал в заявку по медицинским показаниям. Надеюсь, до «Спартака» сможем решить проблему. То же самое у Барриоса, который был заменен из-за проблем со здоровьем. То же самое с Луневым. Завтра можно будет сказать только после обследования, насколько у них есть шансы принять участие в матче со «Спартаком».

– Начало матча показало, что можно было проходить «Вильярреал». Что дальше случилось с командой?

– На данном этапе для того, чтобы пройти «Вильярреал», команде нашего уровня нужно было немного удачи, кроме желания, которое мы демонстрировали. Удача была не на нашей стороны. И в Петербурге, и сегодня игра могла завершиться с другим счетом. Первый тайм вселял оптимизм, мы играли активно и создавали моменты, но их нужно реализовывать. В футболе побеждает тот, кто забивает. А вернуться в игру после счета 0:2 – очень и очень сложно.