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    Семак: «Надеюсь, сможем решить проблемы Дзюбы, Барриоса и Лунева до матча со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы журналистов после матча 1/8 Лиги Европы против «Вильярреала». Клуб потерял несколько футболистов перед игрой со «Спартаком».

    – Что с Луневым? Почему в заявку не попал Дзюба? Сыграют ли они со «Спартаком»?

    – Что касается Дзюбы, у него проблемы после матча с «Уфой». Сегодня он не попал в заявку по медицинским показаниям. Надеюсь, до «Спартака» сможем решить проблему. То же самое у Барриоса, который был заменен из-за проблем со здоровьем. То же самое с Луневым. Завтра можно будет сказать только после обследования, насколько у них есть шансы принять участие в матче со «Спартаком».

    – Начало матча показало, что можно было проходить «Вильярреал». Что дальше случилось с командой?

    – На данном этапе для того, чтобы пройти «Вильярреал», команде нашего уровня нужно было немного удачи, кроме желания, которое мы демонстрировали. Удача была не на нашей стороны. И в Петербурге, и сегодня игра могла завершиться с другим счетом. Первый тайм вселял оптимизм, мы играли активно и создавали моменты, но их нужно реализовывать. В футболе побеждает тот, кто забивает. А вернуться в игру после счета 0:2 – очень и очень сложно.

    • «Вильярреал» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 (5:2 по общей сумме) и выбил российский клуб из турнира.
    • С момента создания Лиги Европы (сезон 2009/10) ни один российский клуб не добирался дальше четвертьфинала.
    • Лучшее выступление во втором по статусе еврокубковом турнире «Зенит» показал в сезоне-2014/2015, когда дошел до 1/4 финала, вылетев от «Севильи».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    15.03.2019 06:53
    Комментарии49
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      Рейтинг: +495

      Taps 15 марта, 18:51

      Дзюба пусть посидит на лавке и подумает.
      Бариоса и Маркизио срочно продать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11575

      portero 15 марта, 14:29

      Семак надо идти в ПФЛ и там попробовать тренировать, рано ещё тренером в вышей лиге работать

      12
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    • ...
      Рейтинг: +2227

      serppion 15 марта, 13:49

      Верить в удачу - всё равно, что идти в магазин без денег, надеясь найти их по дороге. Богданыч, ты - шарлатан, прохиндей или тренер? У меня огромное сомнение в твоей профессиональной пригодности.

      5
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      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > serppion 15 марта, 14:13

      Тренер из Богданыча никакой

      9
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    • ...
      Рейтинг: +29520

      Полная Канистра 15 марта, 13:10

      серёжа ну не умеешь ты врать сказал бы честно что этот матч с виллля можно слить и настроиться на наш чемп так как уже заранее белый платок выкинул им в ноги после домашнего поражения

      3
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 12:58

      Да было понятно что имея такой результат дома ,в гостях трудно отыграть такую разницу.

      5
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      ...
      Рейтинг: +13225

      VVM1964 > zigbert 15 марта, 13:45

      ЛЧ показала , что если очень хочешь , то можно , но это ЕСЛИ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ хочешь .

      3
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      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > VVM1964 15 марта, 14:14

      Они в домашней то пешком ходили, а на выезде немного лучше.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert > VVM1964 15 марта, 15:00

      Такие команды конечно есть ,которые умеют настроится на борьбу ,не зависимо от соперника. Пример Аякс.

      4
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      Рейтинг: +862

      sidul1 15 марта, 12:40

      Без дзюбы местами игра Зенита смотрелась, не было этих тупых навесов.Место дзюбы в Туле!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > sidul1 15 марта, 14:16

      Слишком мало шансов, непонятно почему третий год команда перестаёт играть с ноября, причём ноль по физике

      8
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      Рейтинг: +521

      ДВС 15 марта, 12:31

      Вопрос с ЛЕ всё решил первый матч. В таких условиях и дефиците времени на восстановление, нужно было дать отдохнуть основе и дать проявить себя завсегдаям скамейки. Семак же выставил некий полуторный состав. В результате шансов это не прибавило, а игроков основы подставило под травмы перед важным матчем следующего тура.
      Всегда писал, что Зениту, на данном этапе, когда светит ЛЧ, то ЛЕ не нужен. Но вот выставленным составом, я не доволен. Здесь Семак меня сильно разочаровал.

      3
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      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > ДВС 15 марта, 14:17

      Вывод Семак не может принимать решений, рулит кто- то но не он

      8
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    • ...
      Рейтинг: +556

      ZENIT84, 15 марта, 12:04

      богданыч если бы хотя бы выиграли то можно аас понять и простить но вы же даже ничью не сделали))) как бы я к вам хорошо не относился это полный провал))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > ZENIT84, 15 марта, 14:20

      Это провал в команде, даже Ахмун умудрился поймать комплекс неуверенности, запороьь два выхода при 0:0 на него что повлияло?

      8
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    • ...
      Рейтинг: +31

      fedorovi4 15 марта, 11:54

      почему Вы, Сергей Богданович, все время принижаете уровень своих игроков своей команды?????? Вы тренер, Вы ставите игру. а игры нету. ВООБЩЕ НИ КАКОЙ МЫСЛИ!!!!!! ТРЕНЕРСКОЙ!!!!! и поэтому игроки играют так как им хочется и можется к сожалению((((((

      3
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      ...
      Рейтинг: +11575

      portero > fedorovi4 15 марта, 14:21

      Ничего он не ставит, ваще порой кажется они вместе не тренируются.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1142

      Бриг 15 марта, 11:51

      Во второй игре шансов у Зенита не было изначально, так что все нормально. А вот Краснодару, действительно не повезло, жаль.

      2
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