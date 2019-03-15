Семак: «Надеюсь, сможем решить проблемы Дзюбы, Барриоса и Лунева до матча со «Спартаком»

Дзюба пусть посидит на лавке и подумает.
Бариоса и Маркизио срочно продать.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы журналистов после матча 1/8 Лиги Европы против «Вильярреала». Клуб потерял несколько футболистов перед игрой со «Спартаком».
– Что с Луневым? Почему в заявку не попал Дзюба? Сыграют ли они со «Спартаком»?
– Что касается Дзюбы, у него проблемы после матча с «Уфой». Сегодня он не попал в заявку по медицинским показаниям. Надеюсь, до «Спартака» сможем решить проблему. То же самое у Барриоса, который был заменен из-за проблем со здоровьем. То же самое с Луневым. Завтра можно будет сказать только после обследования, насколько у них есть шансы принять участие в матче со «Спартаком».
– Начало матча показало, что можно было проходить «Вильярреал». Что дальше случилось с командой?
– На данном этапе для того, чтобы пройти «Вильярреал», команде нашего уровня нужно было немного удачи, кроме желания, которое мы демонстрировали. Удача была не на нашей стороны. И в Петербурге, и сегодня игра могла завершиться с другим счетом. Первый тайм вселял оптимизм, мы играли активно и создавали моменты, но их нужно реализовывать. В футболе побеждает тот, кто забивает. А вернуться в игру после счета 0:2 – очень и очень сложно.
- «Вильярреал» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 (5:2 по общей сумме) и выбил российский клуб из турнира.
- С момента создания Лиги Европы (сезон 2009/10) ни один российский клуб не добирался дальше четвертьфинала.
- Лучшее выступление во втором по статусе еврокубковом турнире «Зенит» показал в сезоне-2014/2015, когда дошел до 1/4 финала, вылетев от «Севильи».