Газинский: «Не можем смотреть болельщикам в глаза, были слезы. Мы должны были проходить дальше»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский дал интервью после домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» (1:1).

С поражением 2:3 по сумме двух матчей российский клуб завершил выступление на турнире.

– Чего не хватило «Краснодару» в таком неудачном матче?

– Не сказал бы, что неудачный. Неудачный он только по результату. Тяжело в такие моменты находить нужные слова. Мы играли хорошо и должны были проходить дальше.

Мы можем смело смотреть болельщикам в глаза. После матча были слезы на глазах. Очень обидно выйти вперед на 85-й и упустить победу на 93-й минуте. Тяжело сказать, что это было: потеря концентрации или не отошли от забитого мяча. Понимаешь, что на кону проход, нужно играть проще, не нужно что-то придумывать.

– «Валенсия» не так страшна, как ее малюют?

– Сыграли с «Байером» и «Валенсией». Две хорошие команды, но понимаем, что играть можно с любым соперником. При такой поддержке находим силы забить, но упускаем победу… Хочется, чтобы такая поддержка была на каждом матче. Это дополнительный заряд, все легче дается.

– Замена Ари стала определяющей?

– Понятно, что каждый футболист важен. Ари – ключевая фигура. Но мы перестроились, были подходы. Просто нужно доводить матч до победы.

– Такое поражение повлияет на матч с «Локомотивом»?

– Теперь мы играем только в одном турнире, так что нужно думать о чемпионате, нужно восстановиться.