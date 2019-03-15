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    Газинский: «Не можем смотреть болельщикам в глаза, были слезы. Мы должны были проходить дальше»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский дал интервью после домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с «Валенсией» (1:1).

    С поражением 2:3 по сумме двух матчей российский клуб завершил выступление на турнире.

    – Чего не хватило «Краснодару» в таком неудачном матче?

    – Не сказал бы, что неудачный. Неудачный он только по результату. Тяжело в такие моменты находить нужные слова. Мы играли хорошо и должны были проходить дальше.

    Мы можем смело смотреть болельщикам в глаза. После матча были слезы на глазах. Очень обидно выйти вперед на 85-й и упустить победу на 93-й минуте. Тяжело сказать, что это было: потеря концентрации или не отошли от забитого мяча. Понимаешь, что на кону проход, нужно играть проще, не нужно что-то придумывать.

    – «Валенсия» не так страшна, как ее малюют?

    – Сыграли с «Байером» и «Валенсией». Две хорошие команды, но понимаем, что играть можно с любым соперником. При такой поддержке находим силы забить, но упускаем победу… Хочется, чтобы такая поддержка была на каждом матче. Это дополнительный заряд, все легче дается.

    – Замена Ари стала определяющей?

    – Понятно, что каждый футболист важен. Ари – ключевая фигура. Но мы перестроились, были подходы. Просто нужно доводить матч до победы.

    – Такое поражение повлияет на матч с «Локомотивом»?

    – Теперь мы играем только в одном турнире, так что нужно думать о чемпионате, нужно восстановиться.

    • Нападающий хозяев Ари покинул поле на 30-й минуте из-за повреждения бедра.
    • На 85-й минуте счет открыл нападающий «быков» Шапи. Это его 8-й гол в сезоне – каждый забит после выхода на замену.
    • Главный тренер «Валенсии» Марселино после матча сказал, что у «Краснодара» все впереди.

    Источник: Rusfootball.info

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    15.03.2019 01:48
    Комментарии14
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      Рейтинг: +487

      Докторо123 15 марта, 16:57

      КРАСНОДАР МОЛОДЦЫ !!! О-очень жаль , что не выиграли... Но всё равно молодцы..

      0
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      Рейтинг: +382

      DMитрий 15 марта, 13:48

      Это была славная охота!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 12:31

      Обидная ничья. Но за игру спасибо.

      2
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      Рейтинг: +92

      МасСуд 15 марта, 12:03

      Когда же вы начнете хныкать при каждом проигрыше.....или замене...

      0
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      Рейтинг: +100

      Ковастер 15 марта, 11:34

      Нам всем тоже было обидно. Но мы видели , что вы боролись. Поверь Юрий , если нам будет суждено обменяться рукопожатиями, я скажу спасибо ,за эту игру. И никакого зла , обиды или недовольства не могу выразить. За игру и самоотдачу "СПАСИБО". Боле того это не финал , и до финала ещё далеко. Так что сгребайте в кучу все способности , силы, нервы и вперёд к ПЬЕДЕСТАЛУ.

      1
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      Рейтинг: +11729

      DOCTOR PENALTY 15 марта, 11:02

      Конечно, обидно, зато очевидней стала ваша основная слабость, Галицкий должен её решать.""""""""""

      1
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      Рейтинг: +982

      richi 15 марта, 10:39

      Ошибочное мнение, что должны были проходить дальше. Две отличные команды, примерно равные команды, но Валенсия поклассней.

      0
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      Рейтинг: +2451

      Агасфер 15 марта, 10:22

      Да уж...Хотя и последний матч в РПЛ даёт основания предположить,что это уже не случайность.

      1
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 15 марта, 09:52

      Накрывать надо было бьющего на последней минуте. А так - чего реветь, раз раззявы!

      0
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      Рейтинг: +5448

      FanatSerj 15 марта, 09:38

      Газинский "Мы можем смело смотреть болельщикам в глаза."

      школьник афтар заголовка: "Не можем смотреть болельщикам в глаза"

      2
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      Рейтинг: +642

      PUZIAKA > FanatSerj 15 марта, 09:59

      А иначе же не кликнут. В этом весь бомбардир.

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