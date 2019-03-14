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    Пике: «Ювентус» стал сильнее после перехода Роналду»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о трансфере Криштиану Роналду в «Ювентус».

    Португалец перешел в туринский клуб в июле 2018 года после девяти лет выступлений за «Реал». Сумма сделки составила 117 миллионов евро.

    «Все соперники сильны, будет сложно (о жеребьевке Лиги чемпионов – прим. «Бомбардира»). Нам будет непросто независимо от того, какой соперник выпадет.

    «Ювентус» – очень хорошая команда. Они стали сильнее после перехода Роналду. Еще есть четыре английские команды», – цитирует испанца L'Equipe.

    • Жеребьевка пройдет завтра, 15 марта.
    • «Ювентус» в 1/8 финала прошел «Атлетико» (0:2; 3:0).
    • 4 клуба АПЛ вышли в четвертьфинал впервые за 10 лет.

    Источник: L'Equipe

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    14.03.2019 22:15
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 11:45

      Так то оно так ,но нельзя и Аякс со счетов сбрасывать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 14 марта, 22:54

      Капитан Очевидность,

      1
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