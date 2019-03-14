Пике: «Ювентус» стал сильнее после перехода Роналду»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о трансфере Криштиану Роналду в «Ювентус».

Португалец перешел в туринский клуб в июле 2018 года после девяти лет выступлений за «Реал». Сумма сделки составила 117 миллионов евро.

«Все соперники сильны, будет сложно (о жеребьевке Лиги чемпионов – прим. «Бомбардира»). Нам будет непросто независимо от того, какой соперник выпадет.

«Ювентус» – очень хорошая команда. Они стали сильнее после перехода Роналду. Еще есть четыре английские команды», – цитирует испанца L'Equipe.