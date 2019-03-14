Тренер «Эспаньола»: «Суареса нужно дисквалифицировать пожизненно. Он постоянно пытается обмануть судей»

А чего не так с пенальти????Тренеришка походу даже правил не знает....Или он умней компьтера(VAR) и судьи!!!!!????редкостный *******))))
Тренер академии «Эспаньола» Мойзес Уртадо прокомментировал игру нападающего Луиса Суареса в матче «Барселона» – «Лион» (5:1, 1/8 финала ЛЧ).
«Суарес нужно дисквалифицировать пожизненно за то, что он постоянно пытается обмануть судей.
И у него получается – с технологией VAR или без. Благодаря этому команда уже одной ногой в следующем раунде», – написал экс-игрок «Эспаньола» вчера в твиттере во время матча.
- В матче на «Камп Ноу» Суарес отдал голевую передачу на Филиппе Коутиньо.
- Уругваец проводит 5-й сезон за каталонский клуб.
- У него 20 голов и 10 ассистов в 38 играх сезона.