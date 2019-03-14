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    Тренер «Эспаньола»: «Суареса нужно дисквалифицировать пожизненно. Он постоянно пытается обмануть судей»

    Тренер академии «Эспаньола» Мойзес Уртадо прокомментировал игру нападающего Луиса Суареса в матче «Барселона»«Лион» (5:1, 1/8 финала ЛЧ).

    «Суарес нужно дисквалифицировать пожизненно за то, что он постоянно пытается обмануть судей.

    И у него получается – с технологией VAR или без. Благодаря этому команда уже одной ногой в следующем раунде», – написал экс-игрок «Эспаньола» вчера в твиттере во время матча.

    • В матче на «Камп Ноу» Суарес отдал голевую передачу на Филиппе Коутиньо.
    • Уругваец проводит 5-й сезон за каталонский клуб.
    • У него 20 голов и 10 ассистов в 38 играх сезона.

    Источник: Твиттер Мойзеса Уртадо

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    14.03.2019 21:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +58

      snaiper1989 15 марта, 14:51

      А чего не так с пенальти????Тренеришка походу даже правил не знает....Или он умней компьтера(VAR) и судьи!!!!!????редкостный *******))))

      1
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      Рейтинг: +385

      de bruyne 14 марта, 23:39

      Тогда роналду пепе неймар бускец альба марсело рамос и тд посадить нужно...

      0
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      Рейтинг: +432

      SarJr 14 марта, 22:38

      если в футболе современном удалить всех тех кто пытается обмануть судей -- в футболе останется 5 человек, и то вряд ли

      1
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      Рейтинг: +122

      BellatrixBlack 14 марта, 22:30

      вообще омерзительный тип, поведение абсолютно отвратное

      2
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      Рейтинг: +56

      АлексOZ 14 марта, 22:08

      завидуйте молча, никому не известный синьор Уртадо )))

      1
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      Рейтинг: +200

      Tyler_Stark 14 марта, 21:51

      Хейтер

      0
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      Рейтинг: +323

      Санёк 17 14 марта, 21:50

      Урод зубастый ненавижу,он похож гиену

      1
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      Рейтинг: +1250

      giluxa1963 14 марта, 21:23

      да его еще надо было дисквалифицировать пожизненно после того как он начал кусать всех на лева и на право

      5
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > giluxa1963 14 марта, 21:39

      Ахаха,в точку

      1
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      Рейтинг: +432

      SarJr > giluxa1963 14 марта, 22:40

      это уже в прошлом. щас его месси приручил, он ручным стал, уже только рычит и лает)))

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