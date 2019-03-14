Тренер «Эспаньола»: «Суареса нужно дисквалифицировать пожизненно. Он постоянно пытается обмануть судей»

Тренер академии «Эспаньола» Мойзес Уртадо прокомментировал игру нападающего Луиса Суареса в матче «Барселона» – «Лион» (5:1, 1/8 финала ЛЧ).

«Суарес нужно дисквалифицировать пожизненно за то, что он постоянно пытается обмануть судей.

И у него получается – с технологией VAR или без. Благодаря этому команда уже одной ногой в следующем раунде», – написал экс-игрок «Эспаньола» вчера в твиттере во время матча.