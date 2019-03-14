DN: Португалия начала экстрадицию предполагаемого основателя Football Leaks

МИД Португалии начал процедуру экстрадиции Руя Пинту – предполагаемого основателя ресурса Football Leaks.

О желании Португалии получить своего гражданина сообщалось в январе, когда Пинту был выпущен под домашний арест в Будапеште.

17-го января мужчина был задержан в столице Венгрии по обвинению в киберпреступности. Запущенный в 2015 году, Football Leaks опубликовал сотни официальных документов, полученных нелегально и касающихся преимущественно финансов.

Факт причастности Пинту к проекту по-прежнему не доказан. Полный разбор ситуации – в материале «Бомбардира».

Арестовали основателя Football Leaks. Кто он такой?