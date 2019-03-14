Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    DN: Португалия начала экстрадицию предполагаемого основателя Football Leaks

    МИД Португалии начал процедуру экстрадиции Руя Пинту – предполагаемого основателя ресурса Football Leaks.

    О желании Португалии получить своего гражданина сообщалось в январе, когда Пинту был выпущен под домашний арест в Будапеште.

    17-го января мужчина был задержан в столице Венгрии по обвинению в киберпреступности. Запущенный в 2015 году, Football Leaks опубликовал сотни официальных документов, полученных нелегально и касающихся преимущественно финансов.

    Факт причастности Пинту к проекту по-прежнему не доказан. Полный разбор ситуации – в материале «Бомбардира».

    Арестовали основателя Football Leaks. Кто он такой?

    Источник: DN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2019 20:48
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5346

      ufos73 14 марта, 21:53

      Собираются наказать того, чья вина не доказана, но ни кого не наказали, чьи делишки были показаны ими!
      Тот кто придумал Фемиду с повязкой на глазах, явно имел ввиду совсем не предвзятость... Чел еще тот остряк был )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 14 марта, 21:15

      Факт причастности Пинту к проекту по-прежнему не доказан.

      Можно было остальное не писать

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru