DN: Португалия начала экстрадицию предполагаемого основателя Football Leaks

Собираются наказать того, чья вина не доказана, но ни кого не наказали, чьи делишки были показаны ими!
Тот кто придумал Фемиду с повязкой на глазах, явно имел ввиду совсем не предвзятость... Чел еще тот остряк был )))
МИД Португалии начал процедуру экстрадиции Руя Пинту – предполагаемого основателя ресурса Football Leaks.
О желании Португалии получить своего гражданина сообщалось в январе, когда Пинту был выпущен под домашний арест в Будапеште.
17-го января мужчина был задержан в столице Венгрии по обвинению в киберпреступности. Запущенный в 2015 году, Football Leaks опубликовал сотни официальных документов, полученных нелегально и касающихся преимущественно финансов.
Факт причастности Пинту к проекту по-прежнему не доказан. Полный разбор ситуации – в материале «Бомбардира».
Арестовали основателя Football Leaks. Кто он такой?