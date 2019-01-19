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    Предполагамый основатель Football Leaks выпущен под домашний арест

    Португалец Руй Пинту, предполагаемый основатель ресурса Football Leaks, выпущен под домашний арест в Будапеште.

    18 января, на следующий день после задержания, Пинту был приговорен к 60 дням ношения электронного браслета и нахождении в обозначенном месте.

    Сообщается, что португальские власти планируют оспорить решение и уже работают над процедурой экстрадиции.

    Главный пункт обвинения 30-летнего португальца – киберпреступность. Запущенный в 2015 году, Football Leaks опубликовал сотни официальных документов, полученных нелегально и касающихся преимущественно финансов.

    Факт причастности Пинту к проекту по-прежнему не доказан. Полный разбор ситуации – в материале «Бомбардира».

    Сегодня арестовали основателя Football Leaks. Кто он такой?

    Источник: Spiegel Online

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    19.01.2019 18:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 января 2019, 00:13

      хер они что просто так докажут, если вообще там есть что доказывать)

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