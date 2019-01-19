Предполагамый основатель Football Leaks выпущен под домашний арест

Португалец Руй Пинту, предполагаемый основатель ресурса Football Leaks, выпущен под домашний арест в Будапеште.

18 января, на следующий день после задержания, Пинту был приговорен к 60 дням ношения электронного браслета и нахождении в обозначенном месте.

Сообщается, что португальские власти планируют оспорить решение и уже работают над процедурой экстрадиции.

Главный пункт обвинения 30-летнего португальца – киберпреступность. Запущенный в 2015 году, Football Leaks опубликовал сотни официальных документов, полученных нелегально и касающихся преимущественно финансов.

Факт причастности Пинту к проекту по-прежнему не доказан. Полный разбор ситуации – в материале «Бомбардира».

Сегодня арестовали основателя Football Leaks. Кто он такой?