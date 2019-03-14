Роналду обещал Эвра «разнести» «Атлетико» за пять дней до матча

Эвра выступал за туринский клуб с 2014 по 2017 год.
А еще они вместе в МЮ играли, 3 года)
Французский защитник Патрис Эвра опубликовал в инстаграме переписку с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Футболисты обсуждали в мессенджере ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между туринцами и «Атлетико».
Роналду за пять дней до игры пообещал Эвра «разнести» мадридцев.
«Бро, я рассчитываю, что вы совершите камбэк. Я никогда в тебе не сомневался, а люди убивают меня каждый раз, когда ты или «Ювентус» проигрываете», – написал француз.
«Я знаю. Мы пройдeм дальше, бро. Дома мы их разнесем», – ответил португалец.
- Роналду оформил хет-трик в матче с «Атлетико», что принесло «Ювентусу» путевку в 1/4 финала ЛЧ.
- Эвра выступал за туринский клуб с 2014 по 2017 год.