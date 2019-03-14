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    Роналду обещал Эвра «разнести» «Атлетико» за пять дней до матча

    Французский защитник Патрис Эвра опубликовал в инстаграме переписку с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Футболисты обсуждали в мессенджере ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между туринцами и «Атлетико».

    Роналду за пять дней до игры пообещал Эвра «разнести» мадридцев.

    «Бро, я рассчитываю, что вы совершите камбэк. Я никогда в тебе не сомневался, а люди убивают меня каждый раз, когда ты или «Ювентус» проигрываете», – написал француз.

    «Я знаю. Мы пройдeм дальше, бро. Дома мы их разнесем», – ответил португалец.

    • Роналду оформил хет-трик в матче с «Атлетико», что принесло «Ювентусу» путевку в 1/4 финала ЛЧ.
    • Эвра выступал за туринский клуб с 2014 по 2017 год.

    text

    Публикация от text (@patrice.evra)

    Источник: инстаграм Патриса Эвра

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    14.03.2019 18:36
    Комментарии17
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      Рейтинг: +551

      lysenkoff 15 марта, 17:24

      Эвра выступал за туринский клуб с 2014 по 2017 год.
      А еще они вместе в МЮ играли, 3 года)

      0
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      Рейтинг: +2380

      Добрый Бобер 15 марта, 14:32

      "Размажем", а не "разорвём".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +323

      Санёк 17 14 марта, 21:59

      Не если я планирую завтра чем заниматься,не фига не получается, есть люди как Рона, планирует ещё мстить хочет у него получается,он до того степени уверен себя, дня пят дней перед планирует что делать,мы просто не увидя его оцениваем , спасибо за игру феномен))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:04


      Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома, без диет, спорта и разных препаратов! Вот почитайте мой личный опыт(это самый новый и эффективный метод), если кому интересно--- http://tok.pw/menblog

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1017

      ivan-football-fan 14 марта, 20:38

      Ты, бро, в натуре, колдун)))

      4
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      Рейтинг: +462

      Аден 14 марта, 19:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эвра дрюкал Кристинку, а она кричала, что разорвёт Атлетико.бу-га-га

      -9
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      Рейтинг: +11

      slayleks74 > Аден 14 марта, 22:09

      Латентный ты передаст,не надо судить о всех по себе.

      1
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      ...
      Рейтинг: +462

      Аден > slayleks74 15 марта, 07:05

      Зато ты не латентный, а настоящий п е д е р а с т и твой папа тоже.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА 14 марта, 19:36

      Мужик сказал,мужик сделал)))

      3
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      Рейтинг: +2089

      panmon 14 марта, 19:21

      Если бы не разнесли - это бы не выложили конечно:) Но круто конечно, что Криш настолько уверен в себе и, что важно, команде...
      После первого матча было незаметно за счет чего можно будет побороться

      7
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      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > panmon 14 марта, 19:37

      Его уверенность передается всей команде

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2089

      panmon > Татарин за ЦСКА 14 марта, 19:44

      В первом матче Роналду был тоже в порядке! Но команда не могла доставить ему мяч нормально!
      Увы, Роналду сегодня более зависимый от команды игрок нежели Месси. И на одной уверенности далеко не уедешь

      3
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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > panmon 14 марта, 21:52

      Согласен.Но думаю Ювентус пройдет следующий этап ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +2089

      panmon > Татарин за ЦСКА 15 марта, 00:18

      Если не МС - должны проходить. Я надеюсь МС выбъет кто-нибудь другой. Ливер или Барса или даже МЮ...

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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > panmon 15 марта, 11:07

      А чем тебе не нравится МС???

      0
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      Рейтинг: +2089

      panmon > Татарин за ЦСКА 15 марта, 11:39

      Много чем не нравится... но они сильны сейчас, так что лучше бы отлетели от кого-нибудь еще как в прошлом году

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      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > panmon 15 марта, 12:18

      Было бы здорово,если Барселона-МС сыграют в следующей стадии

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