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    Sport24: «Краснодар» не наказывал Игнатьева за алкоголь и другие нарушения режима

    Появились новые подробности о ситуации с нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым, который в начале марта был отправлен в дубль.

    Как сообщает Sport24, футболист регулярно нарушал режим, в частности, увлекался алкоголем. При этом клуб не наказывал его.

    В «Краснодаре» рассчитывали, что перевод в дубль заставит Игнатьева взяться за голову, однако и во второй команде форвард продолжает в том же духе. К примеру, перед 8 марта он допоздна находился в развлекательных заведениях, а на утро не пришел на тренировку.

    Также появилась информация, что 20-летний игрок был с Федором Смоловым, когда тот в прошлом году разбил свой автомобиль BMW и скрылся с места ДТП.

    • Ранее СМИ утверждали, что перевод Игнатьева в дубль стал следствием отказа продлевать контракт с «Краснодаром».

    «Краснодар» перевел Игнатьева во вторую команду. Говорят, все из-за споров по контракту

    Источник: Sport24

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    14.03.2019 15:42
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59993

      zigbert 15 марта, 10:51

      Начались взаимные упреки. Все это не к добру.

      4
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    • ...
      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:05

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tiny.cc/miopres

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1457

      morgan59 14 марта, 20:37

      Не понятно , почему Игнатьев не опровергает эту инфу?

      8
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    • ...
      Рейтинг: +401

      Genz 14 марта, 20:36

      Будем сегодня болеть за голы Черышева Краснодару. Пожелаем ему удачи. Красавчик

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      Ковастер > Genz 15 марта, 09:48

      Так не за Ваню глоришь, ты просто против Краснодара мутишь. Так бы сразу и сказал. А тут развёл димогогию о правах
      молодых футболистов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Шелкопёр 14 марта, 20:24

      Водочки для обводочки эт по-нашему. Респект

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11566

      portero 14 марта, 19:17

      рассуждать о том чего мы не знаем, и не узнаем. парень еще не супер и к сожалению им может и не стать.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +521

      ДВС 14 марта, 18:56

      *И тут мы все узнали всю правду про него.*

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3958

      prezent2017 14 марта, 18:27

      Началась чисто ибрейская провокация. Пора Игнатьеву валить из этого гадюшника, да и шапи тоже.

      0
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      ...
      Рейтинг: -1457

      morgan59 > prezent2017 14 марта, 20:27

      Так этот скандал московские и затеяли, что бы дискредитируя клуб, выудить игрока. Пашу в тюрягу упрятали, теперь ещё и за молодёжь взялись. Чисто побеждать не могут, начинают подковёрные игры

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3126

      Lester84 14 марта, 17:28

      Ну пошло-поехало. Уже жетлухой стали из крупнокалиберных бить

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 14 марта, 17:16

      Скоро узнаем, что с Мамаевыи и Кокориным он тоже был...

      10
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      Рейтинг: +3242

      sochi-2013 > Рубик Докоян 14 марта, 18:44

      Он и был Мамаевым и Кокориным.

      1
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