Sport24: «Краснодар» не наказывал Игнатьева за алкоголь и другие нарушения режима

Появились новые подробности о ситуации с нападающим «Краснодара» Иваном Игнатьевым, который в начале марта был отправлен в дубль.

Как сообщает Sport24, футболист регулярно нарушал режим, в частности, увлекался алкоголем. При этом клуб не наказывал его.

В «Краснодаре» рассчитывали, что перевод в дубль заставит Игнатьева взяться за голову, однако и во второй команде форвард продолжает в том же духе. К примеру, перед 8 марта он допоздна находился в развлекательных заведениях, а на утро не пришел на тренировку.

Также появилась информация, что 20-летний игрок был с Федором Смоловым, когда тот в прошлом году разбил свой автомобиль BMW и скрылся с места ДТП.

Ранее СМИ утверждали, что перевод Игнатьева в дубль стал следствием отказа продлевать контракт с «Краснодаром».

«Краснодар» перевел Игнатьева во вторую команду. Говорят, все из-за споров по контракту