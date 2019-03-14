Паратичи: «Сделаю все, чтобы Мбаппе оказался в «Ювентусе»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи пообещал болельщикам команды приложить максимум усилий для покупки форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

После победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов функционер обедал в одном из заведений Турина и там пообщался с фанатами. В ходе беседы он заявил: «Сделаю все, чтобы Мбаппе оказался в «Ювентусе».