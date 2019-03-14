Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Паратичи: «Сделаю все, чтобы Мбаппе оказался в «Ювентусе»

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи пообещал болельщикам команды приложить максимум усилий для покупки форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    После победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов функционер обедал в одном из заведений Турина и там пообщался с фанатами. В ходе беседы он заявил: «Сделаю все, чтобы Мбаппе оказался в «Ювентусе».

    • Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 200 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 20-летний нападающий сыграл 33 матча в составе «ПСЖ», забил 29 голов и сделал 15 результативных передач.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.03.2019 12:55
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: -15

      vasiliyprokhorov 14 марта, 21:06

      Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!вот--- http://7.ly/sportblog

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      Avatar 2 14 марта, 20:41

      обещанное три года ждут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 17:21

      По пьянке можно что угодно наговорить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 14 марта, 16:45

      На него многие топ-клубы глаз положили и, если он будет продаваться, то толкотня и давка будет у офиса ПСЖ. )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 14 марта, 16:50

      Его потянут не многие

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 14 марта, 16:52

      Реал, Барса, Юве, МЮ его потянут по трансферу и по "личке". Но и продавать придётся своих для выручки денег на него.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 14 марта, 16:56

      Ну я понял.Поэтому и написал что НЕ многие.
      Реал,Барселона,МС,МЮ,Ювентус не и наверно Ливерпуль.Всё

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 14 марта, 17:01

      МС отпадает, там и так проблемы с ФФП и Пеп жаловался не раз, что они не могут на трансферном рынке конкурировать с Реалом и Барсой. Если Ливеру его покупать, то надо продавать Салаха и кого-то ещё, например Мане или Фирмино. Они на это вряд ли пойдут, а так по деньгам не впишутся.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 14 марта, 17:04

      Я имею ввиду по средствам

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 14 марта, 17:07

      Ну так я привожу пример, что и этим клубам надо будет напрячься, чтобы его купить. Деньгами они не обделены, но надо в ФФП вписываться. То, что прокрутили с Неймаром арабы, теперь уже не прохонже.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 14 марта, 17:17

      Ну Реалу можно обменять Бэйла с доплатой

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 14 марта, 17:36

      Это, если он нужен ПСЖ, а Реал и так будет его продавать. У Зидана он будет только выходить на замену. Тем более, что будут новые покупки игроков.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 14 марта, 18:52

      вперед новости были про интерес к Бэйлу со стороны ПСЖ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Spaunn7 14 марта, 15:34

      Почему бы и нет? Ювентус ,очень достойная команда . Не когда особо деньгами не бросалась но какой подбор игроко был , это фантастика . Давайте вспомним : Робнрто Баджио, Лилиан Тюрам,Ван Дер Сар,Зинадин Зидан, Фабио Канноваро,Давид Трезеге,Павел Недвид, Эдгард Давидс,Дель Пьеро,Буфон, а сейчас и Крштиано Роналдо!!! Все эти игроки были лучшеми в мире в свое время . История великая у Ювентуса. Поэтому Мбапе в Ювентусе даже очень будет смотреться .. Всем хорошего дня !!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Spaunn7 14 марта, 16:50

      Ты почитай,как ты написал фамилии и имена футболистов и подучи срочно правильное написание

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      SarJr 14 марта, 15:28

      У мбаппе 2,5 пути. 1) в реал за трофеями. 2) остаться и ждать трофеев с псж ( которых кроме как во Франции не будет). 2,5) в барсу куда он идеально подходит по стилю и игре(но это очень вряд ли). Вот и все. Какой юве, зачем?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > SarJr 14 марта, 16:51

      Барса подходит идеально???Ты точно правильно написал???

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Shotlandets86 > Татарин за ЦСКА 14 марта, 20:06

      Да бредит просто.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7314

      DeStar 14 марта, 15:01

      Посмотрим.Но думаю, если у мбаппе и есть вероятность куда перейти из псж. То это 99% реал. Там и зидан, там и место свободное на правом фланге.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Cesk222 14 марта, 14:54

      Статистика жесть у Мбаппе, конечно, как в ФИФЕ на "любителе"))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Shotlandets86 14 марта, 14:11

      Бабла не хватит.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11566

      portero > Shotlandets86 14 марта, 14:38

      Он так скажет сделал все что мог

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +323

      Санёк 17 14 марта, 14:04

      На конец то босы Юве пришли себя, зачем купить сильный и опытный игрок и какого его роль для клуба

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +178

      vek410 > Санёк 17 14 марта, 14:12

      Начинай прокачивать ветку грамматики, варвар!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7023

      Татарин за ЦСКА > Санёк 17 14 марта, 16:52

      Как дал бы тебе по морде словарем Ожигова

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77058
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru