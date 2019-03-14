Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!вот--- http://7.ly/sportblog
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи пообещал болельщикам команды приложить максимум усилий для покупки форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
После победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов функционер обедал в одном из заведений Турина и там пообщался с фанатами. В ходе беседы он заявил: «Сделаю все, чтобы Мбаппе оказался в «Ювентусе».
- Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе в 200 миллионов евро.
- В текущем сезоне 20-летний нападающий сыграл 33 матча в составе «ПСЖ», забил 29 голов и сделал 15 результативных передач.