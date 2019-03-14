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    Лига Европы. «Краснодар» примет «Валенсию» и Черышева

    Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» дома сыграет с «Валенсией».

    В первом матче испанский клуб обыграл «быков» со счетом 2:1.

    Игра пройдет в Краснодаре на одноименной арене.

    В предыдущей стадии турнира российская команда прошла леверкузенский «Байер» благодаря правилу выездного гола, а левантийцы дважды победили шотландский «Селтик».

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Валенсия». Начало в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2019 07:50
    Комментарии10
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      Рейтинг: +15894

      афоня72 14 марта, 18:48

      Вперед Быки!!

      0
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      Рейтинг: +3893

      Krossmen73 14 марта, 17:28

      Удачи Краснодар!!!Шансы несомненно очень неплохи.Ещё бы фортуна была за нас...

      1
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      Рейтинг: +51

      Nazarenko Sergey 14 марта, 17:25

      Один раз нужно сыграть на результат..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 16:29

      Будем ждать от Краснодара красивой игры. Удачи.

      4
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      Рейтинг: +1491

      SIRIUS 2002 14 марта, 16:03

      Будем посмотреть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Докторо123 14 марта, 16:00

      Не так надо было написать, а вот как : "Лига Европы. «Краснодар» примет Черышева , ну и «Валенсию» тоже... "

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2365

      Бугимен 14 марта, 10:22

      ЖЕЛАЮ ПОБЕДЫ БЫКАМ ИЗ КРАСНОДАРА!!!!

      7
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      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян 14 марта, 09:45

      Пусть " Краснодар " их примет так, чтобы и у нас был повод принять на радостях...

      7
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      Рейтинг: +1006

      владимир миронов > Рубик Докоян 14 марта, 12:17

      В 23-00 поздновато, а на следующий день со всей силы и от возможностей организма.

      2
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      ...
      Рейтинг: +61993

      Рубик Докоян > владимир миронов 14 марта, 16:07

      У меня с этим проблем нет. ))) Немного французского "валидола" с кофе и до 2-х ночи смотрю телек, а в 7-00 встаю.

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