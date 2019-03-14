Лига Европы. «Краснодар» примет «Валенсию» и Черышева

Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» дома сыграет с «Валенсией».

В первом матче испанский клуб обыграл «быков» со счетом 2:1.

Игра пройдет в Краснодаре на одноименной арене.

В предыдущей стадии турнира российская команда прошла леверкузенский «Байер» благодаря правилу выездного гола, а левантийцы дважды победили шотландский «Селтик».

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» – «Валенсия». Начало в 20:55 по московскому времени.

