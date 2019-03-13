Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3).

«Я не думаю, что это была наша худшая игра. Я не видел недостатка в характере. Просто они играли лучше, и мы должны их поздравить. До неплохо играли до перерыва и создали хорошие моменты, но мы не смогли сделать достаточно во втором тайме. Мы не смогли ничего противопоставить им.

Думаю, самая большая сила «Ювентуса» – это прессинг. Даже когда нам удавалось избегать прессинга, мы не достаточно хорошо играли на подборах», – сказал Симеоне.

В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику