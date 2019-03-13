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    Симеоне – о матче с «Ювентусом»: «Не думаю, что это была наша худшая игра»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (0:3).

    «Я не думаю, что это была наша худшая игра. Я не видел недостатка в характере. Просто они играли лучше, и мы должны их поздравить. До неплохо играли до перерыва и создали хорошие моменты, но мы не смогли сделать достаточно во втором тайме. Мы не смогли ничего противопоставить им.

    Думаю, самая большая сила «Ювентуса» – это прессинг. Даже когда нам удавалось избегать прессинга, мы не достаточно хорошо играли на подборах», – сказал Симеоне.

    В провале «Атлетико» виноват Симеоне. Он выбрал трусливую тактику

    Источник: Sky Sports

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    13.03.2019 22:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 14 марта 2019, 01:42

      Да это худшаяя ишра атлетико . они просто не играли а взяли и подарили эту победу юве. Старый роналду просто воспользовался этим а так он не тащит

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      Рейтинг: +905

      VVadic 14 марта 2019, 01:01

      Лемар не тащил, а должен был!

      0
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      Рейтинг: +121

      SummerHAze 13 марта 2019, 23:05

      Что такое перссинг?

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