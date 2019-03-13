Азмун: «Семак – умный и перспективный тренер. Я всем говорил, что хочу работать именно с ним»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что с радостью принял предложение петербургского клуба. По словам иранца, он хотел выступать под руководством главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Я был рад предложению перейти в «Зенит», потому что здесь работает прекрасный молодой тренер. Под его руководством играют отличные игроки, с которыми у меня хорошие отношения.

Сергей Богданович – молодой, умный и перспективный тренер, я еще раньше всем говорил, что если останусь в России, то хочу работать именно с ним. Плохой специалист не добился бы таких результатов с «Уфой», – сказал Азмун.