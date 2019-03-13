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    Азмун: «Семак – умный и перспективный тренер. Я всем говорил, что хочу работать именно с ним»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что с радостью принял предложение петербургского клуба. По словам иранца, он хотел выступать под руководством главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

    «Я был рад предложению перейти в «Зенит», потому что здесь работает прекрасный молодой тренер. Под его руководством играют отличные игроки, с которыми у меня хорошие отношения.

    Сергей Богданович – молодой, умный и перспективный тренер, я еще раньше всем говорил, что если останусь в России, то хочу работать именно с ним. Плохой специалист не добился бы таких результатов с «Уфой», – сказал Азмун.

    • 24-летний футболист перешел в «Зенит» из «Рубина» в зимнее трансферное окно за 12 миллионов евро.
    • Азмун провел за петербуржцев пять игр, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    13.03.2019 17:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 14 марта 2019, 16:30

      Работал бы сейчас Семак в Уфе посмотрел бы как ты к нему хотел бы,,,,,

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 14 марта 2019, 16:18

      Мазь пошла, а если бы на лавку посадили, неизвестно что было бы сказано!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 13 марта 2019, 21:15

      Интересно, какой у него контракт в Зените? 1,2 мил. есть, кто знает?

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 13 марта 2019, 18:44

      Интересно а каких таких результатов Семак добился с Уфой?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 марта 2019, 18:10

      Примерно такие же слова были и о Бердыеве.

      4
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2019, 18:06

      А как же Бердыев?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > maygli 13 марта 2019, 18:19

      По шаблону хреначит,язЫков не знает...

      1
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 13 марта 2019, 17:58

      Хорошей игры) Хорошо, что пришел)

      0
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