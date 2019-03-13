«Наполи» поздравил «Ювентус» с выходом в 1/4 финала ЛЧ. За последние шесть лет неаполитанцы трижды проиграли туринцам чемпионство

Вроде мелочь
Но заслуживает уважения
Не представляю
что бы у нас было что то подобное
Со стороны Спартак или Цска
«Наполи» поздравил «Ювентус» с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Отлично сработано, «Ювентус»! Прекрасный результат», – говорится в сообщении в твиттере неаполитанцев.
- Вчера «Ювентус» обыграл «Атлетико» (3:0, первая встреча – 0:2) в ответном матче 1/8 финала.
- В текущем сезоне туринская команда дважды победила «Наполи» в Серии А.
- За последние шесть лет клуб из «Неаполя» три раза проиграл «Ювентусу» борьбу за чемпионство (в 2013-м, 2016-м и 2018 году).