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    «Наполи» поздравил «Ювентус» с выходом в 1/4 финала ЛЧ. За последние шесть лет неаполитанцы трижды проиграли туринцам чемпионство

    «Наполи» поздравил «Ювентус» с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Отлично сработано, «Ювентус»! Прекрасный результат», – говорится в сообщении в твиттере неаполитанцев.

    • Вчера «Ювентус» обыграл «Атлетико» (3:0, первая встреча – 0:2) в ответном матче 1/8 финала.
    • В текущем сезоне туринская команда дважды победила «Наполи» в Серии А.
    • За последние шесть лет клуб из «Неаполя» три раза проиграл «Ювентусу» борьбу за чемпионство (в 2013-м, 2016-м и 2018 году).

    Источник: Твиттер «Наполи»

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    13.03.2019 13:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +157

      Rey-25 13 марта 2019, 15:18

      Вроде мелочь
      Но заслуживает уважения
      Не представляю
      что бы у нас было что то подобное
      Со стороны Спартак или Цска

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Rey-25 13 марта 2019, 15:55

      Ну как бы ЦСКА и спартак это дерби и два соперника, а наполи с юве лишь соперники по турнирной таблице.

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      Рейтинг: +254

      fabio_c > InterMilLano1908 13 марта 2019, 17:37

      не совсем. противостояние севера и юга Италии всегда было довольно жарким. почти как Питер и Москва =)

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