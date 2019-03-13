Аллегри: «Постараемся взять с собой Буффона на финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что в случае выхода его команды в финал Лиги чемпионов клуб может пригласить на матч вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона.

«Благодарим Буффона за поздравления (в инстаграме – примечание «Бомбардира»), ведь он писал историю «Ювентуса». Мы смотрели игру «ПСЖ» и расстроились, что там все так сложилось. Однако мы постараемся попасть в Мадрид и взять его с собой», – сказал Аллегри.