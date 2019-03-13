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    Аллегри: «Постараемся взять с собой Буффона на финал Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что в случае выхода его команды в финал Лиги чемпионов клуб может пригласить на матч вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Буффона.

    «Благодарим Буффона за поздравления (в инстаграме – примечание «Бомбардира»), ведь он писал историю «Ювентуса». Мы смотрели игру «ПСЖ» и расстроились, что там все так сложилось. Однако мы постараемся попасть в Мадрид и взять его с собой», – сказал Аллегри.

    • Финал ЛЧ в этом сезоне состоится 1 июня на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано».
    • Буффон ни разу в карьере не выигрывал Лигу чемпионов. За «Ювентус» он выступал с 2001 по 2018 год.

    Источник: Football Italia

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    13.03.2019 10:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +70

      khateev 13 марта 2019, 17:47

      Рон затянет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 14:06

      До финала еще далеко Массимилиано.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 марта 2019, 12:03

      сильное заявление однако)) не торопись мистер, еще дофига сложнейших соперников есть

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 марта 2019, 11:33

      Мс или Ливерпуль Бавария попадется вам 18+ посмотрим с вами

      -1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 13 марта 2019, 10:50

      В качестве гостя разве что.

      0
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