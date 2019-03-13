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    Роналду – второй игрок, оформивший два хет-трика в ЛЧ в ворота одной и той же команды

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома разгромил «Атлетико» со счетом 3:0.

    Все три гола в составе туринцев забил нападающий Криштиану Роналду.

    34-летний португалец оформил второй хет-трик в матчах с «Атлетико» в ЛЧ. Ранее он это делал, выступая за «Реал».

    Как сообщает официальный сайт УЕФА, Роналду стал вторым игроком, оформившим два хет-трика в ЛЧ в ворота одной и той же команды.

    Форвард «Ювентуса» повторил достижение Луиса Адриано, который в составе «Шахтера» забил по три мяча в двух играх с БАТЭ.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    13.03.2019 06:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 13:30

      А ведь этот рекорд должен был держаться долго.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 13 марта 2019, 09:35

      Ничего сего - с Луисом Адриано встал в один ряд!? Это фантастика!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 13 марта 2019, 08:50

      Ого, а мы и не знали, что в составе Спартака есть такой великий "рекордсмен".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 марта 2019, 08:35

      атлетико конечно не БЭТ и хет- рики в их ворота конечно дорогова стоят.... но луиска всё равно молодец рядом с троном роналду свою табуреточку пристроил)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 марта 2019, 07:25

      Оч важная инфа

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 13 марта 2019, 07:05

      Феноменальный игрок,в 34 года творить такое.

      2
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