Роналду – второй игрок, оформивший два хет-трика в ЛЧ в ворота одной и той же команды

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома разгромил «Атлетико» со счетом 3:0.

Все три гола в составе туринцев забил нападающий Криштиану Роналду.

34-летний португалец оформил второй хет-трик в матчах с «Атлетико» в ЛЧ. Ранее он это делал, выступая за «Реал».

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Роналду стал вторым игроком, оформившим два хет-трика в ЛЧ в ворота одной и той же команды.

Форвард «Ювентуса» повторил достижение Луиса Адриано, который в составе «Шахтера» забил по три мяча в двух играх с БАТЭ.