Аллегри – о разгроме «Атлетико»: «Все это мы планировали и на первый матч»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал крупную победу своей команды над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Ребята показали отличную игру. Они демонстрировали технику, точность, агрессию. Все это мы планировали и на первый матч, но тогда не вышло, поэтому я внес некоторые изменения. Все очень ждали этот матч. Была вероятность, что игра будет нервной, поэтому я попросил игроков сохранять спокойствие и концентрацию, иначе могут появиться проблемы.

Спинаццола замечательно сыграл слева в обороне, Бернардески также выглядел действительно здорово. Для него это шаг вперед, я прекрасно знаю, насколько он хорош. Для прохода дальше нам была необходима блистательная игра, и нам это удалось», – сказал Аллегри.