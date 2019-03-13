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    Аллегри – о разгроме «Атлетико»: «Все это мы планировали и на первый матч»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал крупную победу своей команды над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Ребята показали отличную игру. Они демонстрировали технику, точность, агрессию. Все это мы планировали и на первый матч, но тогда не вышло, поэтому я внес некоторые изменения. Все очень ждали этот матч. Была вероятность, что игра будет нервной, поэтому я попросил игроков сохранять спокойствие и концентрацию, иначе могут появиться проблемы.

    Спинаццола замечательно сыграл слева в обороне, Бернардески также выглядел действительно здорово. Для него это шаг вперед, я прекрасно знаю, насколько он хорош. Для прохода дальше нам была необходима блистательная игра, и нам это удалось», – сказал Аллегри.

    • «Ювентус» разгромил «Атлетико» со счетом 3:0 после гостевого поражения 0:2.
    • Все три гола забил португальский нападающий Криштиану Роналду.

    Источник: Football Italia

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    13.03.2019 06:22
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