Роналду: «Этот вечер должен был стать особенным. «Ювентус» купил меня именно ради этого»

Вот если бы в нашем чемпионате легионеры так же отрабатывали свои бабки...
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итог победе над «Атлетико» (3:0, 3:2 по сумме) в 1/8 финала ЛЧ.
34-летний португалец забил все три гола в матче на «Ювентус Стэдиум».
«Этот вечер должен был стать особенным. Таковым он и получился. Не только благодаря голам, но и команде, которая показала невероятный характер. Именно такое отношение к делу важно в Лиге чемпионов. Мы на верном пути.
Первый камбэк [после поражения -2] в Лиге чемпионов? «Ювентус» купил меня именно ради этого.
Против «Атлетико» очень трудно играть, но мы были сильны и доказали, что достойны выхода.
Финал? Для таких разговоров сейчас слишком рано», – цитирует 34-летнего португальца Football Italia.
- Роналду перешел в туринский клуб в июле за 117 миллионов евро после 9 лет в «Реале».
- Забил 24 гола и отдал 12 ассистов в 36 играх всех турниров текущего сезона.
- Сравнялся по количеству хет-триков с Лионелем Месси. 8 – лучший результат в истории ЛЧ.