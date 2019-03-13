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    Роналду: «Этот вечер должен был стать особенным. «Ювентус» купил меня именно ради этого»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итог победе над «Атлетико» (3:0, 3:2 по сумме) в 1/8 финала ЛЧ.

    34-летний португалец забил все три гола в матче на «Ювентус Стэдиум».

    «Этот вечер должен был стать особенным. Таковым он и получился. Не только благодаря голам, но и команде, которая показала невероятный характер. Именно такое отношение к делу важно в Лиге чемпионов. Мы на верном пути.

    Первый камбэк [после поражения -2] в Лиге чемпионов? «Ювентус» купил меня именно ради этого.

    Против «Атлетико» очень трудно играть, но мы были сильны и доказали, что достойны выхода.

    Финал? Для таких разговоров сейчас слишком рано», – цитирует 34-летнего португальца Football Italia.

    • Роналду перешел в туринский клуб в июле за 117 миллионов евро после 9 лет в «Реале».
    • Забил 24 гола и отдал 12 ассистов в 36 играх всех турниров текущего сезона.
    • Сравнялся по количеству хет-триков с Лионелем Месси. 8 – лучший результат в истории ЛЧ.

    Источник: Football Italia

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    13.03.2019 02:08
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 13 марта 2019, 14:17

      Вот если бы в нашем чемпионате легионеры так же отрабатывали свои бабки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 13 марта 2019, 12:28

      Ждём сегодня ответа от Месси
      Великие времена для Великой игры!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 13 марта 2019, 09:07

      Ну ну

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 13 марта 2019, 08:41

      это было потрясающе! Ты сделал именно то, что должен был

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 марта 2019, 08:34

      Ну в общем он прав...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      coocoo 13 марта 2019, 06:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прям зауважал его, но после такого интервью все встало на свои места, опять "меня", "я" и т.д.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +137

      coocoo > KLIM777 14 марта 2019, 07:07

      какие очки

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      coocoo > KLIM777 18 марта 2019, 07:12

      «Ювентус» купил МЕНЯ именно ради этого.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 13 марта 2019, 06:04

      Ну Криш просто дьявол!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 13 марта 2019, 04:13

      Да блин 100 миллионов окупились только с продажи футболок с его именем.
      Потрясающий успех как для КриРо, так и для Юве!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 13 марта 2019, 03:07

      Чертенок...Знает же ведь себе цену! Чистая работа....Где бы ни играл,везде результат.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 13 марта 2019, 08:36

      Он знает себе цену, в отличие от тех кто сам себе её набивает...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 13 марта 2019, 08:48

      Сурово,но справедливо...
      А тогда уточняющий вопросик.
      Кто в России,на сегодняшний день,тянет на лавры Крыштыану?
      Ведь многие имеют звания ЗМС ,да и Португалия в ЧМ,оказалась почему то ниже России?)))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 13 марта 2019, 08:53

      Привет, Лёша. Что ты зацепился за эти ЗМС. Мы с тобой видели заслуженных мастеров спорта по футболу, в отличие от этих замученных мастеров спорта... Роналду и Месси стоят особняком в футбольном мире, а всем остальным остаётся смотреть, что они могут и умеют делать на футбольном поле как в команде так и в одиночку.

      3
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 13 марта 2019, 09:26

      Приветик...Это я то зацепился....Да гуляй они вальсом....я прикалываюсь....это цирк на всю страну...
      Российскии футбол сдал все позиции в сравнении с СССР.
      И даже имея в новейшей России карпиных,аршавиных,тихоновых,цымбаларей и многих других (минус 2008г) ни хре-на...ни-че-го-шень-ки!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 13 марта 2019, 09:29

      Это и естественно. Сразу отцепились украинские футболисты и южане. Ну, а потом совсем другие товарно-денежные отношения пошли. В футбол у нас теперь не играют --- там получают большие деньги...

      3
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 13 марта 2019, 09:52

      Так,если бы только в России - весь экс-СэСэСээР в дерьме. ......и тут Остапа понесло....)))
      Щас допиз.....пожалуй)))....
      Бывают,конечно,вспышки на Солнце...

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 13 марта 2019, 10:11

      Где-то футбола и в СССР не было. Команды не выступали и в первой лиге. И если сейчас у нас с футболом и со спортом в целом хуже, чем в былые времена, то на постсоветском пространстве тем более.

      2
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 13 марта 2019, 10:21

      зайди в личку - совет нужен..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 13 марта 2019, 10:25

      Пиши, пока там чисто. Я скоро к дочери поеду.

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