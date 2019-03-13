Роналду: «Этот вечер должен был стать особенным. «Ювентус» купил меня именно ради этого»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду подвел итог победе над «Атлетико» (3:0, 3:2 по сумме) в 1/8 финала ЛЧ.

34-летний португалец забил все три гола в матче на «Ювентус Стэдиум».

«Этот вечер должен был стать особенным. Таковым он и получился. Не только благодаря голам, но и команде, которая показала невероятный характер. Именно такое отношение к делу важно в Лиге чемпионов. Мы на верном пути.

Первый камбэк [после поражения -2] в Лиге чемпионов? «Ювентус» купил меня именно ради этого.

Против «Атлетико» очень трудно играть, но мы были сильны и доказали, что достойны выхода.

Финал? Для таких разговоров сейчас слишком рано», – цитирует 34-летнего португальца Football Italia.