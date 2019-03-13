«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в первом тайме. У Агуэро 11-й гол в 11-м матче, Сане забил 50-й за клуб

«Манчестер Сити» принимает «Шальке-04» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, перерыв).

На 35-й и 38-й минутах забил нападающий Серхио Агуэро. Количество его голов в последних 11-ти матчах за команду составило 11.

За три минуты до конца тайма отличился полузащитник Лерой Сане. Для него мяч стал 50-м за «Сити» с момента перехода из «Шальке» в августе 2016 года.

Первая игра завершилась со счетом 3:2 в пользу английского клуба. К 84-й минуте игроки Хосепа Гвардиолы уступали 1:2.

За событиями встречи на «Этихад Стэдиум» можно следить здесь.