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    Дембеле вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Лионом», несмотря на повреждение

    «Барселона» объявила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

    В список вошел полузащитник Усман Дембеле, который повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Райо Вальекано» (3:1, 27-й тур Примеры).

    Вратари: тер Стеген, Силлессен.

    Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Роберто, Умтити, Мурильо, Альба.

    Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Дембеле, Видаль, Аленья.

    Нападающие: Суарес, Месси, Боатенг.

    • Первый матч завершился вничью 0:0.
    • Ответный состоится 13 марта на «Камп Ноу».

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    12.03.2019 23:55
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