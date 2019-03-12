Дембеле вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Лионом», несмотря на повреждение

«Барселона» объявила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».
В список вошел полузащитник Усман Дембеле, который повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Райо Вальекано» (3:1, 27-й тур Примеры).
Вратари: тер Стеген, Силлессен.
Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Роберто, Умтити, Мурильо, Альба.
Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Дембеле, Видаль, Аленья.
Нападающие: Суарес, Месси, Боатенг.
- Первый матч завершился вничью 0:0.
- Ответный состоится 13 марта на «Камп Ноу».