Дембеле вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Лионом», несмотря на повреждение

«Барселона» объявила заявку на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

В список вошел полузащитник Усман Дембеле, который повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Райо Вальекано» (3:1, 27-й тур Примеры).

Вратари: тер Стеген, Силлессен.

Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Роберто, Умтити, Мурильо, Альба.

Полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Артур, Дембеле, Видаль, Аленья.

Нападающие: Суарес, Месси, Боатенг.