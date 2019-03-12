Пьянич, Роналду, Мората и Гризманн – в стартовых составах «Ювентуса» и «Атлетико» на ответный матч ЛЧ

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«Ювентус» и «Атлетико» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Канселу, Спинаццола, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Роналду, Манджукич.
«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран, Коке, Родриго, Сауль, Лемар, Мората, Гризманн.
- Первая встреча завершилась победой команды Диего Симеоне – 0:2.
- Клуб Массимилиано Аллегри ни разу в истории не выходил в следующую стадию еврокубков после поражения с таким счетом.
- Начало – в 23:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.