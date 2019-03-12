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    Пьянич, Роналду, Мората и Гризманн – в стартовых составах «Ювентуса» и «Атлетико» на ответный матч ЛЧ

    «Ювентус» и «Атлетико» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Ювентус»: Щенсны, Кьеллини, Бонуччи, Канселу, Спинаццола, Джан, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Роналду, Манджукич.

    «Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Хуанфран, Коке, Родриго, Сауль, Лемар, Мората, Гризманн.

    Источник: Официальный твиттер «Атлетико»

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    12.03.2019 22:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 марта 2019, 22:57

      Как вообще такие игроки как Дибала не играют ? Продайте его в ливерпуль уже

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2019, 22:28

      Удачи Ювентусу.Пусть будет 2:0 и овертайм.Намного интереснее будет.

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 марта 2019, 22:21

      слабовато, дибалу не выпустил даже. проиграли ребята стопудово

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Dizayner 12 марта 2019, 22:29

      Роналду и Манджукич тебя чем не устраивают??7

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Татарин за ЦСКА 12 марта 2019, 22:46

      тренеру конечно виднее, но мне кажется что дибала должен был начинать вместо бернардески, я где-то упоминал что меня кто то не устраивает?

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Dizayner 12 марта 2019, 22:48

      Нет.Ну просто Роналду и Манджукич в начале будут играть,а Дибала свеженьких выйдет на поле во втором тайме))0

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Татарин за ЦСКА 12 марта 2019, 22:55

      посмотрим, как по мне так дибалу лучше вначале выпускать, он потом какой-то понурый выходит, хотя опять же я не тренер и могу судить сугубо как болельщик

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Dizayner 13 марта 2019, 00:59

      беру свои слова обратно!!! все таки тренер знает больше меня!!! форца Юве!!!

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