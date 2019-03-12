УЕФА сократил дисквалификацию Ляказетта. Он сыграет с «Ренном»

Дисквалификация нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта сокращена с трех матчей до двух, сообщает пресс-служба УЕФА.

Француз получил красную карточку в матче 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ.

Дисциплинарный комитет союза отстранил его от участия в трех следующих матчах еврокубков.

Согласно сегодняшнему решению, Ляказетт сможет сыграть в ответной встрече 1/8 финала против «Ренна». Игра состоится 14 марта. Напомним, команда Унаи Эмери проиграла первый матч со счетом 1:3.