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    УЕФА сократил дисквалификацию Ляказетта. Он сыграет с «Ренном»

    Дисквалификация нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта сокращена с трех матчей до двух, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Француз получил красную карточку в матче 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ.

    Дисциплинарный комитет союза отстранил его от участия в трех следующих матчах еврокубков.

    Согласно сегодняшнему решению, Ляказетт сможет сыграть в ответной встрече 1/8 финала против «Ренна». Игра состоится 14 марта. Напомним, команда Унаи Эмери проиграла первый матч со счетом 1:3.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    12.03.2019 21:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 11:15

      Хорошая новость для Арсенала. Надо отыгрывать 2 мяча.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 13 марта 2019, 07:17

      Ну давай - помогай, а не транжирь моменты с удивлением на лице

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