Покеттино сказал судье Дину «Ты знаешь, что ты такое» во время матча с «Бернли»

Журналист Evening Standard Дэн Килпатрик сообщил подробности дисквалификации Маурисио Покеттино.

Ранее сообщалось, что по итогам матча с «Бернли» (1:2, 27 тур АПЛ) главный тренер получил 2 матча дисквалификации и штраф в размере 10 тысяч фунтов.

«Арбитр Майк Дин утверждает, что Покеттино вел себя агрессивно и употребил фразу «Ты знаешь, что ты такое» на поле и в подтрибунном помещении», – написал Килпатрик в твиттере.