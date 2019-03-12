Покеттино сказал судье Дину «Ты знаешь, что ты такое» во время матча с «Бернли»

Наверное судья узнал!!!
Журналист Evening Standard Дэн Килпатрик сообщил подробности дисквалификации Маурисио Покеттино.
Ранее сообщалось, что по итогам матча с «Бернли» (1:2, 27 тур АПЛ) главный тренер получил 2 матча дисквалификации и штраф в размере 10 тысяч фунтов.
«Арбитр Майк Дин утверждает, что Покеттино вел себя агрессивно и употребил фразу «Ты знаешь, что ты такое» на поле и в подтрибунном помещении», – написал Килпатрик в твиттере.
- 31 марта «шпоры» сыграют на выезде с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура. 7 апреля состоится домашний матч против «Брайтон & Хов Альбион».
- Команда занимает третье место в турнирной таблице.