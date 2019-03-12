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    Покеттино сказал судье Дину «Ты знаешь, что ты такое» во время матча с «Бернли»

    Журналист Evening Standard Дэн Килпатрик сообщил подробности дисквалификации Маурисио Покеттино.

    Ранее сообщалось, что по итогам матча с «Бернли» (1:2, 27 тур АПЛ) главный тренер получил 2 матча дисквалификации и штраф в размере 10 тысяч фунтов.

    «Арбитр Майк Дин утверждает, что Покеттино вел себя агрессивно и употребил фразу «Ты знаешь, что ты такое» на поле и в подтрибунном помещении», – написал Килпатрик в твиттере.

    • 31 марта «шпоры» сыграют на выезде с «Ливерпулем» в рамках 32-го тура. 7 апреля состоится домашний матч против «Брайтон & Хов Альбион».
    • Команда занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: Твиттер журналиста Evening Standard Дэна Килпатрика

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    12.03.2019 19:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 марта 2019, 22:33

      Наверное судья узнал!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2019, 20:52

      Нужно проигрывать достойно

      1
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