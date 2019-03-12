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    Гаттузо избежал дисквалификации на матч с «Интером»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сможет присутствовать на скамейке запасных во время матча 28-го тура Серии А с «Интером».

    Специалист был удален в предыдущей игре с «Кьево (2:1) за словесную перепалку с полузащитником веронской команды Риккардо Меджиорини.

    Несмотря на это, Итальянская федерация футбола решила не дисквалифицировать тренера. При этом Гаттузо получил штраф в размере 15 тысяч евро.

    • Встреча «Милан» – «Интер» пройдет в воскресенье, 17 марта, и начнется в 22:30 по московскому времени.
    • «Милан» занимает третье место в турнирной таблице и опережает «Интер» на одно очко.

    Источник: Football Italia

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    12.03.2019 18:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 14 марта 2019, 18:32

      Думаю, этот матч и решит какая из миланских команд выйдет в ЛЧ. Вперед, «Милан»!

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