Гаттузо избежал дисквалификации на матч с «Интером»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сможет присутствовать на скамейке запасных во время матча 28-го тура Серии А с «Интером».

Специалист был удален в предыдущей игре с «Кьево (2:1) за словесную перепалку с полузащитником веронской команды Риккардо Меджиорини.

Несмотря на это, Итальянская федерация футбола решила не дисквалифицировать тренера. При этом Гаттузо получил штраф в размере 15 тысяч евро.