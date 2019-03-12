Гаттузо избежал дисквалификации на матч с «Интером»

Думаю, этот матч и решит какая из миланских команд выйдет в ЛЧ. Вперед, «Милан»!
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо сможет присутствовать на скамейке запасных во время матча 28-го тура Серии А с «Интером».
Специалист был удален в предыдущей игре с «Кьево (2:1) за словесную перепалку с полузащитником веронской команды Риккардо Меджиорини.
Несмотря на это, Итальянская федерация футбола решила не дисквалифицировать тренера. При этом Гаттузо получил штраф в размере 15 тысяч евро.
- Встреча «Милан» – «Интер» пройдет в воскресенье, 17 марта, и начнется в 22:30 по московскому времени.
- «Милан» занимает третье место в турнирной таблице и опережает «Интер» на одно очко.