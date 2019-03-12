AS: Перес согласился на три условия Зидана ради возвращения француза в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес согласился на три условия Зинедина Зидана, чтобы уговорить его вернуться в клуб.

По информации AS, специалист потребовал от руководителя три больших приобретения этим летом, какими в свое время были Криштиану Роналду, Кака и Карим Бензема, и некоторых игроков более низкого уровня для укрепления команды.

Вторым условием француза была полная власть в спортивных вопросах: ни одно решение касательно первой команды не должно приниматься без его участия, а все меры, принятые им, должны поддерживаться Пересом. Таким образом, Зидан хочет избежать ситуации, когда он последним узнал, что «Реал» хочет купить у «Атлетика» голкипера Кепу Аррисабалагу. Или же, когда он попросил руководство продать полузащитника Гарета Бэйла, но получил отказ.

Кроме того, Зидан хочет, чтобы клуб сделал его одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира наравне с Хосепом Гвардиолой и Диего Симеоне. Ранее француз в «Реале» не входил в топ-10.