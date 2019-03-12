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    AS: Перес согласился на три условия Зидана ради возвращения француза в «Реал»

    Президент «Реала» Флорентино Перес согласился на три условия Зинедина Зидана, чтобы уговорить его вернуться в клуб.

    По информации AS, специалист потребовал от руководителя три больших приобретения этим летом, какими в свое время были Криштиану Роналду, Кака и Карим Бензема, и некоторых игроков более низкого уровня для укрепления команды.

    Вторым условием француза была полная власть в спортивных вопросах: ни одно решение касательно первой команды не должно приниматься без его участия, а все меры, принятые им, должны поддерживаться Пересом. Таким образом, Зидан хочет избежать ситуации, когда он последним узнал, что «Реал» хочет купить у «Атлетика» голкипера Кепу Аррисабалагу. Или же, когда он попросил руководство продать полузащитника Гарета Бэйла, но получил отказ.

    Кроме того, Зидан хочет, чтобы клуб сделал его одним из самых высокооплачиваемых тренеров мира наравне с Хосепом Гвардиолой и Диего Симеоне. Ранее француз в «Реале» не входил в топ-10.

    • Зидан возглавлял «Реал» с января 2016-го по июнь 2018 года.
    • Под его руководством мадридцы выиграли Примеру и трижды победили в Лиге чемпионов.

    Источник: AS

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    12.03.2019 17:33
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 13 марта 2019, 00:57

      Помимо прочего второе условие особо грамотное. Зизу подстраховался от вывертов Переса.

      2
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > _MATRIX_ 13 марта 2019, 15:56

      А мне и третье условие понравилось..

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > афоня72 13 марта 2019, 16:20

      Боюсь ничего хорошего не выйдет.Зизу в общем и довёл Реал до нынешнего тупика.Похоже Реал не на нём держался ,а на Роне.

      1
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > александр п 13 марта 2019, 16:28

      А разве кто-то в этом сомневается?!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > александр п 14 марта 2019, 22:45

      А вот и посмотрим. Во всяком случае, думаю с Зизу Реалу будет лучше, чем сейчас.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > _MATRIX_ 14 марта 2019, 22:53

      Естественно,он же досконально знает возможности этого состава..

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 марта 2019, 21:16

      ох не знаю чем все это кончится)

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 12 марта 2019, 20:09

      ждём громких трансферов от Реала)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 марта 2019, 19:55

      Зизу топ 3 лч подряд с первого своего клуба , феномен в тренерской карьере ! Ему можно кучу своих условий поставить , что бы клуб ожил , даже вернуть Криша

      3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Derzkiy1 12 марта 2019, 20:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты чурка

      -6
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      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > SuperPAV9 12 марта 2019, 21:52

      А ты д е б и л

      4
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > Derzkiy1 13 марта 2019, 17:11

      криш не вернется;)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 марта 2019, 19:41

      это пресса и скорее всего таких условий и нет

      2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Garrincha58 12 марта 2019, 19:57

      Я уверен, что в статье написана чушь.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 марта 2019, 17:56

      ну а почему бы и нет, имеет полное право. а иначе какой смысл был ему возвращаться, тем более посреди сезона, тем более когда прошло так мало времени и когда все знали, отчего он ушел летом.

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 12 марта 2019, 17:47

      1. норм план, только с какого покупка молодого бензема вроде за 30 лямов была громким трансфером?)
      2. еще лучше, но это вряд ли выполнимо)
      3. Логично, любой клуб в который он бы мог пойти, псж , юве, или еще кто, сделали бы ему зп одну из самых высоких в мире. А то где-то моур получал на уровне гварди или выше.. а ... за что?
      В общем ждем трансферов типа азар, мбаппе, канте, может эриксен и так.. кого-то точно купят из них

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > DeStar 12 марта 2019, 18:13

      А чем покупка Бенземы не громкий трансфер? Он был основным игроком очень крутого состава Лиона. Что касается зарплат, Гвардиола и Моуриньо заслуженно получали свою зарплату. Они заработали себе имя: Гвардиола сделал Барселону каким-то сумасшедшим клубом, а Моуриньо разные клубы с разными возможностями приводил к победе в ЛЧ. То же касается и Зидана. Он тремя подряд победами в ЛЧ заработал себе имя как тренер и сейчас снимает сливки. У него 10 лет может не быть трофеев, но зарплату он себе уже набил, а дальше будет отталкиваться от своих былых заслуг, как это сейчас делает Моуриньо. А здесь еще и риски. Зидан легенда теперь как тренер, а здесь он может подмочить свою репутацию. Поэтому либо репутация остается, либо нужно много заплатить. Другого не дано.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 12 марта 2019, 18:27

      Мбаппе сказал, что 100% останется в ПСЖ ещё на один сезон. Вот недавно, уже после вылета из ЛЧ. По Неймару, собственно, та же инфа.

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > DeStar 12 марта 2019, 19:19

      Ну как бы в то время 30млн за молодого бензему это было топ

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > bset 12 марта 2019, 20:20

      Ну покупка бензема из лиона далеко не самый громкий трансфер даже в рамках реала. Не могу его таким назвать. Тогда выходит покупка любого игрока, что реалом, что мю , что барсой это громкий трансфера, от паулиньо, через депая и иско, но так выходит что все трансферы громкие и обесценивается само значение)
      Про зп так все и есть.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 12 марта 2019, 20:24

      Слушай, ну вот ты порой действительно вот бесишь, мой друг
      А что еще по инсайдам расскажешь ? ну вот правда, без обид.
      Еще вчера с утра ты бы мне написал
      " Зидан 100% не будет в реале, я видел новостью , где было написано, что он уже отказал реалу? " ведь так да?
      только через 4 часа опа, и зидан тренер реала.
      Так что пожалуйста, вот эти штуки. Кто-то где-то сказал, потом выложили новости, это все херня. Запомни это, я не выпендриваюсь, но это полная херня. Может никуда мбаппе вообще не уйдет никогда. но новостям никогда не верь. Странно ,что даже такая свежая история с зиданом вчера не учит тебя.

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > DeStar 13 марта 2019, 14:31

      Я думаю Азар Эриксон и Икарди ) 300 миллионов на стол.
      Уйдут Хамес, Бейл, Мариано, Сибальес и Ковачич. И реал снова много не потратит. Пасаны! Скринте. Так и будет.

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > OBOLEV 13 марта 2019, 14:35

      Про Канте и Мбапе. Я не верю ) У челси бан а у ПСЖ куча бабла )
      Да и реалу я думаю надо бумать не о том как убрать Казимиро или Кроса ,а как заменить через год Модрича) А пока Эриксон и слева и в центре мог бы играть )

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