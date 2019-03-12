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    Гиггз: «Роналду – лучший профессионал, с которым я играл»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз поделился мнение о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Валлиец и португалец вместе выступали за английский клуб с 2003-го по 2009 год.

    «Он больше не тот футболист, которым был в 19 или 20 лет, он изменил свою игру.

    Он прошел путь от вингера, который раньше обыгрывал соперников, создавал голы и забивал их, до действительно просто совершенного бомбардира. И он забивает разные мячи – из вратарской, со штрафных. По-разному.

    Кроме того, он лучший профессионал, с которым я играл. То, как он заботился о себе, не только на тренировках, но и за пределами поля; то, как он ест, как он себя ведет… Поэтому я не удивлен, что он все еще выступает и показывает игру высокого уровня», – сказал Гиггз.

    Источник: Tribalfootball

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    12.03.2019 16:13
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