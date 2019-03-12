«Уфа» подарит болельщикам билеты на «Ростов» в случае победы над «Ахматом»

«Уфа» бесплатно раздаст билеты болельщикам на домашний матч 22-го тура РПЛ с «Ростовом», если в эти выходные победит на своем поле «Ахмат». Об этом сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

Ранее уфимцы вернули деньги фанатам за поражение от «Динамо» (1:2).

«В случае победы «Уфы» в матче с «Ахматом» мы подарим каждому болельщику, купившему билет на эту игру, аналогичный билет на следующий домашний матч с «Ростовом».

Приглашаем жителей города и гостей Уфы в предстоящее воскресенье на стадион «Нефтяник». По традиции угостим болельщиков кашей, горячим чаем и блинами. Детей угостим сахарной ватой.

Перед началом встречи вас ждет большая развлекательная программа. Праздничное представление от театра в гриме De bufo: ходулисты, мимы-жонглеры и большая панда», – сказал Шамиль Газизов.