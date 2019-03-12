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    «Уфа» подарит болельщикам билеты на «Ростов» в случае победы над «Ахматом»

    «Уфа» бесплатно раздаст билеты болельщикам на домашний матч 22-го тура РПЛ с «Ростовом», если в эти выходные победит на своем поле «Ахмат». Об этом сообщил генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов.

    Ранее уфимцы вернули деньги фанатам за поражение от «Динамо» (1:2).

    «В случае победы «Уфы» в матче с «Ахматом» мы подарим каждому болельщику, купившему билет на эту игру, аналогичный билет на следующий домашний матч с «Ростовом».

    Приглашаем жителей города и гостей Уфы в предстоящее воскресенье на стадион «Нефтяник». По традиции угостим болельщиков кашей, горячим чаем и блинами. Детей угостим сахарной ватой.

    Перед началом встречи вас ждет большая развлекательная программа. Праздничное представление от театра в гриме De bufo: ходулисты, мимы-жонглеры и большая панда», – сказал Шамиль Газизов.

    • Матч 20-го тура Премьер-лиги «Уфа» – «Ахмат» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.
    • Уфимцы набрали 16 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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    12.03.2019 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Ростов великий 12 марта 2019, 21:03

      Молодцы!!!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 марта 2019, 18:28

      Значит не дадут бесплатные билеты! Подобный лозунг был перед матчем с Динамо! Результат?!

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 12 марта 2019, 16:04

      Хороший зазыв на стадион!

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