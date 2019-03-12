Мелкадзе повредил голеностоп. Накануне матча с «Зенитом» у «Спартака» осталось два форварда

«Спартак» проводит подготовку к матчу 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

В сегодняшней тренировке не принял участие нападающий Георгий Мелкадзе. В прошлой встрече с «Динамо» (1:0) он получил повреждение голеностопного сустава левой ноги.

Защитники Андрей Ещенко и Самуэль Жиго тренировались индивидуально. Они продолжают восстанавливаться после травм крестообразных связок.