Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мелкадзе повредил голеностоп. Накануне матча с «Зенитом» у «Спартака» осталось два форварда

    «Спартак» проводит подготовку к матчу 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

    В сегодняшней тренировке не принял участие нападающий Георгий Мелкадзе. В прошлой встрече с «Динамо» (1:0) он получил повреждение голеностопного сустава левой ноги.

    Защитники Андрей Ещенко и Самуэль Жиго тренировались индивидуально. Они продолжают восстанавливаться после травм крестообразных связок.

    • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • С петербуржцами из-за дисквалификации не сыграет нападающий Зе Луиш.
    • В распоряжении у красно-белых осталось два форварда – Луис Адриано и Педро Роша.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2019 14:20
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 20:58

      Зря он травмировался. Нап никакой, мечта соперника. Может сам себя того, чтобы не показывать бездарность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 12 марта 2019, 18:07

      ну и ? раньше хавбеков в атаку ставили и даже защитников !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 18:00

      Это плохо. В игре с Зенитом Мелкадзе пригодился бы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > zigbert 12 марта 2019, 18:06

      Там и без него балерин хватит, правда без Передеса ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 12 марта 2019, 17:45

      Супер - вся надежда ,что " проснется " Педро Роша (((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 17:21

      Фернандо выйдет и забьет вместо этих напов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 марта 2019, 17:13

      Да не бойтесь, у нас вааще пол форварда ( понимаете на кого я намекаю ? )...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 12 марта 2019, 16:02

      Поставит к адриану или ханни или мельгарехо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 12 марта 2019, 15:56

      Блин! Они сговорились?) Не хотят с Зенитом играть?)))) Выздоровления парню. Очень неплохо играет!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 12 марта 2019, 15:36

      "В распоряжении у красно-белых осталось два форварда – Луис Адриано и Педро Роша"
      ...один форвард остался, Педро - не в счет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 марта 2019, 15:30

      Да выйдет Мелкадзе на игру с Зенитом, это сообщение для успокоения
      тренера и игроков Зенита.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > vladimir-7 12 марта 2019, 16:32

      Ага, прямо так они все боятся форварда, который однажды в январе в товарищеской игре один гол забил, что даже уснуть не могут. Это сообщение для возбуждения среди ваших болельщиков откликов в духе "гипс снимают, клиент уезжает". На самом же деле надо просто пожелать здоровья Мелкадзе и понимать, что он далеко не Промес и заменить его есть кем.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11