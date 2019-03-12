Мелкадзе повредил голеностоп. Накануне матча с «Зенитом» у «Спартака» осталось два форварда

Зря он травмировался. Нап никакой, мечта соперника. Может сам себя того, чтобы не показывать бездарность.
«Спартак» проводит подготовку к матчу 20-го тура РПЛ с «Зенитом».
В сегодняшней тренировке не принял участие нападающий Георгий Мелкадзе. В прошлой встрече с «Динамо» (1:0) он получил повреждение голеностопного сустава левой ноги.
Защитники Андрей Ещенко и Самуэль Жиго тренировались индивидуально. Они продолжают восстанавливаться после травм крестообразных связок.
- Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 17 марта, и начнется в 19:00 по московскому времени.
- С петербуржцами из-за дисквалификации не сыграет нападающий Зе Луиш.
- В распоряжении у красно-белых осталось два форварда – Луис Адриано и Педро Роша.