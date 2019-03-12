Мората: «Атлетико» знает, что надо делать с «Ювентусом»

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» рассказал о настрое внутри команды.

«В первом матче главным было победить, и мы это сделали. Это «Атлетико», мы прибыли в Турин с хорошей форой. Мы знаем, что здесь надо делать», – заявил нападающий.