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    Мората: «Атлетико» знает, что надо делать с «Ювентусом»

    Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» рассказал о настрое внутри команды.

    «В первом матче главным было победить, и мы это сделали. Это «Атлетико», мы прибыли в Турин с хорошей форой. Мы знаем, что здесь надо делать», – заявил нападающий.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    12.03.2019 10:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 13 марта 2019, 00:01

      Мы знаем, что здесь надо делать...

      ога , встать на колени и губы трубкой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Denis-72007 12 марта 2019, 19:47

      Юве давай от**би этих пи*арасов сумасшедших во главе с ихним тренером, пусть он сам от*осет а не жесты свои показывает, его за это надо за яйца повесить и дисквалификацию пожизненно

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 марта 2019, 11:26

      это твой бывший клуб,где ты засверкал по новому ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > 84aivengo 12 марта 2019, 14:32

      в 2015 мората перейдя из реала в юве... забил победный гол для юве и и выбил реал из лч.. Я конечно ни на что не намекаю .. но ..)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 10:44

      Осталось и нам показать, а то мы такие недогадливые...

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