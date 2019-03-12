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    Бундеслига. «Айнтрахт» разгромил «Фортуну» благодаря дублю Аллера, у француза «14+9» в этом сезоне

    «Айнтрах» на выезде крупно победил «Фортуну» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Германии.

    Дубль в этой встрече оформил нападающий Себастьян Аллер. В нынешнем розыгрыше турнира 24-летний француз забил уже 14 голов и сделал девять результативных передач.

    Благодаря этой победе «Айнтрахт» набрал 43 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 25-й тур

    Фортуна – Айнтрахт – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Пасьенса, 48; 0:2 – Аллер, 90+1; 0:3 – Аллер, 90+3.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.03.2019 00:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 12 марта 2019, 06:40

      Надо проходить Интер

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