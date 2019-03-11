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    Аллегри – об игре с «Атлетико»: «Мы верим в свои шансы. Это будет великий матч»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Мы верим в свои шансы. Вещей вроде самоотдачи на 110% не существует. Каждый должен показать свой лучший футбол, чтобы после финального свистка, будь он после 90-й или после 120-й минуты, мы покидали поле без сожалений. Мы должны сыграть умно и избежать ошибок. Это будет великий матч, и мы к нему будем готовы.

    Не думаю, что на результат может повлиять игровая система, надо просто играть более вертикально и быстрее.

    Роналду забил столько мячей, что наличие его в твоей команде в подобных играх – это большой плюс.

    • Первый матч в Мадриде завершился победой «Атлетико» со счетом 2:0.
    • Ответная игра в Турине пройдет 12 марта. Начало – в 23:00 мск.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    11.03.2019 23:55
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