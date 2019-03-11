Аллегри – об игре с «Атлетико»: «Мы верим в свои шансы. Это будет великий матч»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Мы верим в свои шансы. Вещей вроде самоотдачи на 110% не существует. Каждый должен показать свой лучший футбол, чтобы после финального свистка, будь он после 90-й или после 120-й минуты, мы покидали поле без сожалений. Мы должны сыграть умно и избежать ошибок. Это будет великий матч, и мы к нему будем готовы.

Не думаю, что на результат может повлиять игровая система, надо просто играть более вертикально и быстрее.

Роналду забил столько мячей, что наличие его в твоей команде в подобных играх – это большой плюс.