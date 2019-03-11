Перес: «Лучший тренер мира вернулся в «Реал»

В Мадриде сегодня прошла официальная презентация Зинедина Зидана. Французский специалист вернулся в столичный клуб и подписал контракт до лета 2022 года.

Президент сливочных Флорентино Перес поприветствовал 46-летнего главного тренера.

«Мы здесь, чтобы поприветствовать нашего любимого Зидана. Он возвращается, чтобы взять на себя ответственность в трудный момент для клуба. Он продемонстрировал лояльность и приверженность к «Реалу». Вместе с ним мы выиграли девять титулов. Лучший тренер мира возвращается в Мадрид», – сказал Перес.

Зидан работал с «Реалом» с января 2016 года по май 2018, трижды победив в Лиге чемпионов.

Француз сменил Сантьяго Солари, при котором команда вылетела из ЛЧ и Кубка Испании.

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О том, как «Реал» выживал без Зидана, мы рассказывали осенью в подкасте «Скинь мяч». Еще там про проблемы «МЮ» и «Баварии». Вот:

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