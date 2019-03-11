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    Перес: «Лучший тренер мира вернулся в «Реал»

    В Мадриде сегодня прошла официальная презентация Зинедина Зидана. Французский специалист вернулся в столичный клуб и подписал контракт до лета 2022 года.

    Президент сливочных Флорентино Перес поприветствовал 46-летнего главного тренера.

    «Мы здесь, чтобы поприветствовать нашего любимого Зидана. Он возвращается, чтобы взять на себя ответственность в трудный момент для клуба. Он продемонстрировал лояльность и приверженность к «Реалу». Вместе с ним мы выиграли девять титулов. Лучший тренер мира возвращается в Мадрид», – сказал Перес.

    • Зидан работал с «Реалом» с января 2016 года по май 2018, трижды победив в Лиге чемпионов.
    • Француз сменил Сантьяго Солари, при котором команда вылетела из ЛЧ и Кубка Испании.

    Зидан вернулся в «Реал». Что известно о главном камбэке весны

    О том, как «Реал» выживал без Зидана, мы рассказывали осенью в подкасте «Скинь мяч». Еще там про проблемы «МЮ» и «Баварии». Вот:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Marca

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    11.03.2019 23:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 12 марта 2019, 11:51

      Чушь
      Юрий Палыч по-прежнему в Локомотиве

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 10:46

      Перес ликует от счастья.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Cesk222 12 марта 2019, 08:46

      Зидан хитрец еще тот, ушел когда было уже ясно ,что Реал вот вот посыпется, обождал пока этот момент настанет и вернулся в прекрасное для него время, команда отовсюду вылетела, неплохая заявочка на обновление состава, чем и займется он летом)) Интересно, потянет он в Реал французов?))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 12 марта 2019, 07:13

      Шел в Ювентус. Споткнулся, упал, очнулся...опачки Реал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 марта 2019, 05:33

      Худший президент Реала остался у руля...

      7
      Ответить
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      Рейтинг: -12

      Qigong 12 марта 2019, 03:55

      Перес разве самый богатый в мире ? Почему он до сих пор просижывает своё место ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 12 марта 2019, 01:18

      ну не лучший, давайте откровенно

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 12 марта 2019, 00:10

      А чем думал Перес,когда его выгонял?

      3
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      Рейтинг: +66

      Aragon555 > zatonn 12 марта 2019, 00:25

      О деньгах. Хотел продавать Рона, пока ещё играет, хотел продать Бэйла. И Купить Неймара. Вот и все...Зидану начали ставить условия, а Роналду сказали, что если найдёт клуб кто заплатит 100, то пусть идет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Aragon555 12 марта 2019, 01:14

      не так не много. Наоборот, зидан не хотел выпускать бэйла и хотел его продать, а перес не хотел чтобы на него пальцем тыкали, мол за 100 лямов ГГ купил.
      Говорили же, что перес хотел видеть в финале лч бэйла в старте. а зидан не выпускал, но бэйл вышел и дубль сделал. Потом они посрались я так понял и зидан по быстрому свалил от оленя

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      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 11 марта 2019, 23:30

      спасибо тебе ипаный старишка! спасибо что не моур, даже за это больше спасибо, чем за зидана, чуть чуть всего больше, на донышке!

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > DeStar 12 марта 2019, 00:39

      Можешь сосануть ему:)

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Psih86 12 марта 2019, 01:14

      Я разрешу тебе это сделать)

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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > DeStar 12 марта 2019, 07:41

      Как будто с твоих плечи гори упали))))

      1
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