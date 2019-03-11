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    Черчесов: «Я был тренером на Кубке конфедераций и ЧМ. Остальное время – менеджером»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе заявки на мартовские матчи отбора к Евро-2020.

    – География вызванных в команду футболистов расширяется. Это как-то осложняет вам жизнь в плане просмотра?

    – Проблем нет. Что в Краснодар, что в Чехию лететь два часа. Мы смотрим за тем, кто как себя проявляет. Недавно поймал себя на мысли, что за последние два с половиной года дважды почувствовал себя тренером: на Кубке Конфедераций и на чемпионате мира. В остальное время больше ощущаю себя менеджером, ведь сложно что-то сделать за два дня.

    – У сборной будет очень непростая логистика: долгий перелет из Бельгии и буквально через три дня матч с Казахстаном. Повлияет ли это на подготовку?

    – Естественно, повлияет, но тут уже ничего не поменяешь. В психологическом плане это нужно просто принять. План у нас уже есть, и мы будем ему соответствовать. Тем более, менеджер команды Евгений Савин уже летал в Бельгию.

    Посмотрел, все ли на месте, гостиницу и стадион, оттуда полетел в Астану, чтобы провести ночь после перелета. Поэтому мы по его ощущениям совместно с медицинским штабом обсудили план подготовки. Теперь мы не в теории, а на практике знаем все тонкости, потому что человек уже это все прожил.

    Главное о новом составе сборной. Есть Чалов и четыре игрока из Европы

    Источник: РФС

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    11.03.2019 20:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 12 марта 2019, 09:26

      Какой ты тренер ЛОЛ

      1
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      Рейтинг: -19

      khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 22:46

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака =======---- http://gg.gg/sportmen

      0
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      Рейтинг: +95

      сейду > khadibolotkovskiy 12 марта 2019, 09:49

      У тебя пропущено шесть запятых

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 марта 2019, 21:12

      Ни тренер ни менеджер. Павлин орденоносный.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 марта 2019, 20:42

      не менеджером а чабаном точно был

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > ZenitGunner 11 марта 2019, 21:52

      можешь лысину целовать если он тебе так симпатичен

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > solodealer 13 марта 2019, 20:40

      я одному бомжу написал читай чуть выше чтобы лысину этого чечеса целовал как можно чаще

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 марта 2019, 20:30

      Тошно слушать откровения этого му-ка.

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