Черчесов: «Я был тренером на Кубке конфедераций и ЧМ. Остальное время – менеджером»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о выборе заявки на мартовские матчи отбора к Евро-2020.

– География вызванных в команду футболистов расширяется. Это как-то осложняет вам жизнь в плане просмотра?

– Проблем нет. Что в Краснодар, что в Чехию лететь два часа. Мы смотрим за тем, кто как себя проявляет. Недавно поймал себя на мысли, что за последние два с половиной года дважды почувствовал себя тренером: на Кубке Конфедераций и на чемпионате мира. В остальное время больше ощущаю себя менеджером, ведь сложно что-то сделать за два дня.

– У сборной будет очень непростая логистика: долгий перелет из Бельгии и буквально через три дня матч с Казахстаном. Повлияет ли это на подготовку?

– Естественно, повлияет, но тут уже ничего не поменяешь. В психологическом плане это нужно просто принять. План у нас уже есть, и мы будем ему соответствовать. Тем более, менеджер команды Евгений Савин уже летал в Бельгию.

Посмотрел, все ли на месте, гостиницу и стадион, оттуда полетел в Астану, чтобы провести ночь после перелета. Поэтому мы по его ощущениям совместно с медицинским штабом обсудили план подготовки. Теперь мы не в теории, а на практике знаем все тонкости, потому что человек уже это все прожил.

Главное о новом составе сборной. Есть Чалов и четыре игрока из Европы