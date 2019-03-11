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    Роналду – болельщикам перед матчем с «Атлетико»: «Все возможно. Нам нужна ваша поддержка»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к болельщикам перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Во вторник вечером давайте сохранять оптимизм, давайте верить! Да, все возможно. Но нам нужна ваша помощь, чтобы создать прекрасную атмосферу, когда все заодно.

    Нам нужна ваша помощь, потому что мы намерены сделать свою работу на поле, постараться забить голы и выиграть, а это невозможно без вашей поддержки», – цитирует 34-летнего португальца пресс-служба УЕФА.

    • Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев.
    • Ответный состоится в Турине завтра, 12-го марта.
    • «Ювентус» никогда не проходил дальше в плей-офф еврокубков после 0:2 в первой встрече.
    • У Роналду 21 гол и 12 ассистов в 35 играх клубного сезона.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    11.03.2019 19:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 09:47

      Ничего невозможного нет. Очень интересный поединок.

      5
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      Рейтинг: -19

      khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 22:47

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот его блог ---- http://tok.pw/menblog

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 11 марта 2019, 22:14

      Рона,если сделаешь кэмбек, тебя Зидан обратно вернёт в Реал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 11 марта 2019, 20:22

      надеюсь будет жара

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 марта 2019, 20:14

      Атлетико это вам не псж, сопли возить не будут..

      1
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      Рейтинг: +259

      professor13 11 марта 2019, 19:55

      интересная игра намечается,будем посмотреть)

      1
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