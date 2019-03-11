Роналду – болельщикам перед матчем с «Атлетико»: «Все возможно. Нам нужна ваша поддержка»

Ничего невозможного нет. Очень интересный поединок.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к болельщикам перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Во вторник вечером давайте сохранять оптимизм, давайте верить! Да, все возможно. Но нам нужна ваша помощь, чтобы создать прекрасную атмосферу, когда все заодно.
Нам нужна ваша помощь, потому что мы намерены сделать свою работу на поле, постараться забить голы и выиграть, а это невозможно без вашей поддержки», – цитирует 34-летнего португальца пресс-служба УЕФА.
- Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев.
- Ответный состоится в Турине завтра, 12-го марта.
- «Ювентус» никогда не проходил дальше в плей-офф еврокубков после 0:2 в первой встрече.
- У Роналду 21 гол и 12 ассистов в 35 играх клубного сезона.