«Тоттенхэм» может купить Кьезу у «Фиорентины» за 70 миллионов

что за фейковые новости? стоят стад новый за млрд да и плюс игроков дорогих хотят. откуда столько денег???
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Фиорентины» Федерико Кьезой, сообщает Daily Mail.
По информации источника, за 21-летним итальянцем следит главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино. В период летнего окна переходов сумма сделки может составить 70 миллионов фунтов.
1 февраля, после закрытия зимнего окна, «шпоры» стали единственной командой Премьер-лиги, которая никого не купила в течение года. После 30-ти туров игроки Покеттино занимают третье место в турнирной таблице.
- Кьеза – воспитанник «Фиорентины».
- Забил 11 голов и отдал 8 ассистов в 30-ти матчах сезона.
- Цена по Transfermarkt – 50 миллионов евро.