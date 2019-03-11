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    «Тоттенхэм» может купить Кьезу у «Фиорентины» за 70 миллионов

    «Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Фиорентины» Федерико Кьезой, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, за 21-летним итальянцем следит главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино. В период летнего окна переходов сумма сделки может составить 70 миллионов фунтов.

    1 февраля, после закрытия зимнего окна, «шпоры» стали единственной командой Премьер-лиги, которая никого не купила в течение года. После 30-ти туров игроки Покеттино занимают третье место в турнирной таблице.

    • Кьеза – воспитанник «Фиорентины».
    • Забил 11 голов и отдал 8 ассистов в 30-ти матчах сезона.
    • Цена по Transfermarkt – 50 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    11.03.2019 19:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 11 марта 2019, 21:40

      что за фейковые новости? стоят стад новый за млрд да и плюс игроков дорогих хотят. откуда столько денег???

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 11 марта 2019, 20:35

      На этой позиции у кур итак перебор.

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