«Тоттенхэм» может купить Кьезу у «Фиорентины» за 70 миллионов

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Фиорентины» Федерико Кьезой, сообщает Daily Mail.

По информации источника, за 21-летним итальянцем следит главный тренер лондонцев Маурисио Покеттино. В период летнего окна переходов сумма сделки может составить 70 миллионов фунтов.

1 февраля, после закрытия зимнего окна, «шпоры» стали единственной командой Премьер-лиги, которая никого не купила в течение года. После 30-ти туров игроки Покеттино занимают третье место в турнирной таблице.