Орлов: «Фурсенко изначально относился прохладно к идее приглашения Семака»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что бывший президент-генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко не приветствовал приглашение Сергея Семака на пост главного тренера команды летом 2018 года. По его словам, руководитель лоббировал кандидатуру экс-тренера петербуржцев Дика Адвоката.

– Независимо от итогового результата матчей с «Вильярреалом» Сергей Семак уже показал в Лиге Европы такой же результат, как Роберто Манчини, и превзошел Мирчу Луческу. Насколько определяющим для оценки работы Семака стала победа над «Фенербахче» в 1/16 финала?

– Внимание стоит обратить на другое. Показательное совпадение: в день победы над «Фенербахче» был решен вопрос о смене президента «Зенита».

– Эти события как-то связаны?

– Не знаю, но это же факт. Конечно, решение о таких перестановках принималось не во время матча. Тем не менее, напомню, что Сергей Фурсенко изначально относился прохладно к идее приглашения Семака.

– Кого Фурсенко хотел назначить после Манчини?

– Это не скрывалось: Дика Адвоката. Сергей Александрович посчитал кандидатуру Адвоката в той ситуации подходящей. Это его право. Когда же «Зенит» возглавил Семак, ни одного футболиста куплено не было. Решение поменять президента говорит в том числе и о доверии к главному тренеру со стороны руководства. Значит, работа Семака убедила.