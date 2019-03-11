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    Орлов: «Фурсенко изначально относился прохладно к идее приглашения Семака»

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что бывший президент-генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко не приветствовал приглашение Сергея Семака на пост главного тренера команды летом 2018 года. По его словам, руководитель лоббировал кандидатуру экс-тренера петербуржцев Дика Адвоката.

    – Независимо от итогового результата матчей с «Вильярреалом» Сергей Семак уже показал в Лиге Европы такой же результат, как Роберто Манчини, и превзошел Мирчу Луческу. Насколько определяющим для оценки работы Семака стала победа над «Фенербахче» в 1/16 финала?

    – Внимание стоит обратить на другое. Показательное совпадение: в день победы над «Фенербахче» был решен вопрос о смене президента «Зенита».

    – Эти события как-то связаны?

    – Не знаю, но это же факт. Конечно, решение о таких перестановках принималось не во время матча. Тем не менее, напомню, что Сергей Фурсенко изначально относился прохладно к идее приглашения Семака.

    – Кого Фурсенко хотел назначить после Манчини?

    – Это не скрывалось: Дика Адвоката. Сергей Александрович посчитал кандидатуру Адвоката в той ситуации подходящей. Это его право. Когда же «Зенит» возглавил Семак, ни одного футболиста куплено не было. Решение поменять президента говорит в том числе и о доверии к главному тренеру со стороны руководства. Значит, работа Семака убедила.

    • Под руководством Семака «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матче уступил «Вильярреалу» (1:3).
    • Фурсенко работал президентом петербургского клуба с 27 мая 2017 года по 22 февраля 2019-го.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    11.03.2019 17:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 12 марта 2019, 03:06

      Да Фурсенко просто пилил миллионы с иностранными тренерами, потому и звал тех, кто бы ему дольку "малую" отсыпал бы из своих многомиллионных зарплат. А Семак чувак простой, на нем не наваришь, вот и был против.

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      Рейтинг: -19

      khadibolotkovskiy 11 марта 2019, 22:46

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- https://bit.ly/2IWHfgT

      -2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 марта 2019, 22:31

      Фурсенко только и смотрел за бугор, приглашая иностранных тренеров и покупая там легов. Сколько денег ушло, утекло и прилипло они хорошо знают. А при Семаке минимальные затраты как и при Луческу, но результат будет не хуже. Будет ли лучше в мае узнаем. Пока беда с игрой и тем наследством "лавочников" и "пассажиров", которые ему достались от предшественников.

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      Рейтинг: +718

      ДВС 11 марта 2019, 22:04

      По ГСО выходит, что в конфликте Фурсенко-Семак, победил тренер.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > ДВС 11 марта 2019, 22:57

      ..скорее проиграл ЗЕНИТ !

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 11 марта 2019, 21:50

      Нужен авторитетный тренер чтоб орал как КЛОПП в ливере))) при всем уважение к БОГДАНЫЧУ он слишком интеллигентен.

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      Рейтинг: +80

      AndreyAP 11 марта 2019, 21:45

      Орлов-неадекват. Несет всякую хрень, которую сам себе придумал. Его по старой дружбе пригласили комментатором на матчи Зенита сто лет назад, а он возомнил себя экспертом. Столько ошибок совершать в каждом матче... Тьфу..., где морально-нравственное "Союзное" воспитание..., противно и стыдно ему должно быть, но ему пофиг - он же эксперт! да и не знает он... ничего. инсайдер из него никакой... так... жопу лизать это да... если для человека лучший игрок всех народов это Кержаков, то .... это клиника...

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 11 марта 2019, 21:28

      Семака сливать начали? Надоели ежегодные перемены! Нужно работать по схеме ЦСКА.,.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 марта 2019, 20:23

      За это Фурсенку и выперли.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 11 марта 2019, 19:40

      Ну давайте, меняйте тренера каждый год. Сарри вот на подхвате - как раз его сейчас из Челси уволят. Он прямо идеально подходит. Как раз чтобы пройтись в 215-й раз по одним и тем же граблям, когда команда осенью неплохо стартует, а к весне закисает. Я не знаю просто, что ещё нужно, чтобы понять, что Зенит свернул не туда и что можно сколько угодно менять тренеров: брать хоть Семака, хоть Адвоката, хоть Прокурора - лучше не будет.

      Лучше будет, если на пару лет остановиться, прекратить скупать всякий неликвид по аргентинам, а взять и поставить себе задачу наиграть питерских парней, на которых в будущем будет стоиться команда. Возможно, эти пару лет придётся посидеть на 6-7 местах, но это потом окупиться сторицей. Зенит Адвоката, который выиграл Кубок УЕФА, базировался на работе Морозова в начале нулевых, когда команда звёзд с неба не хватала. Но если бы тогда не наиграли тех Аршавина, Кержакова и Денисова - никакого бы успеха не было.

      А команда, состоящая из одних наёмников никогда ничего не добьётся. Хоть ты туда Гвардиолу с Клоппом вместе поставь.

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka > Torvald64 11 марта 2019, 20:05

      а на Гвардиолу с помощником Клоппом у Газпрома деньги найдутся??? или у них смета рассчитана только на уровень прохладного Семака???

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      Рейтинг: +3960

      Kollljan > koli4ka 11 марта 2019, 21:24

      Найдутся. Но это будет примерно как при Манчини: затребуют кучу денег на дорогих легионеров. А накупят говна.

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 > koli4ka 11 марта 2019, 22:57

      Дело не в том, найдутся или нет. Я вообще себе с трудом представляю тандем этих тренеров - не в этом суть. Суть в том, что при такой философии клуба, вернее её отсутствии, успеха не будет ни при каком тренере.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 марта 2019, 19:34

      Семак не поставил ультиматум руководству, как это сделал Манчини! Поэтому все трансферы были дешевле раз в 10, чем для Манчини! И что Семак? Пока держится! Ну снимут его! Ну позовут Дика, и начнутся: купите мне того, того, того......! Нет? Не пойду! И купят! А потом будут говорить, что Адвокат лучший тренер! В чем слаб Семак, так это в "тренерском авторитете"! В тренерской работе он ничего еще не добился, и, думаю, в Зените ему не дадут добиться!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Serjoga 11 марта 2019, 20:24

      Да Семаку нехило зимой купили. Чё плакаться.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > prezent2017 12 марта 2019, 18:23

      На какую сумму накупили Манчини? И на какую Семаку? А вот вспомнишь мои слова, когда будешь читать кого и за сколько купят Адвокату! Смена тренера это дело времени!

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