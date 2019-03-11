Орлов: «Фурсенко изначально относился прохладно к идее приглашения Семака»

Да Фурсенко просто пилил миллионы с иностранными тренерами, потому и звал тех, кто бы ему дольку "малую" отсыпал бы из своих многомиллионных зарплат. А Семак чувак простой, на нем не наваришь, вот и был против.
Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что бывший президент-генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко не приветствовал приглашение Сергея Семака на пост главного тренера команды летом 2018 года. По его словам, руководитель лоббировал кандидатуру экс-тренера петербуржцев Дика Адвоката.
– Независимо от итогового результата матчей с «Вильярреалом» Сергей Семак уже показал в Лиге Европы такой же результат, как Роберто Манчини, и превзошел Мирчу Луческу. Насколько определяющим для оценки работы Семака стала победа над «Фенербахче» в 1/16 финала?
– Внимание стоит обратить на другое. Показательное совпадение: в день победы над «Фенербахче» был решен вопрос о смене президента «Зенита».
– Эти события как-то связаны?
– Не знаю, но это же факт. Конечно, решение о таких перестановках принималось не во время матча. Тем не менее, напомню, что Сергей Фурсенко изначально относился прохладно к идее приглашения Семака.
– Кого Фурсенко хотел назначить после Манчини?
– Это не скрывалось: Дика Адвоката. Сергей Александрович посчитал кандидатуру Адвоката в той ситуации подходящей. Это его право. Когда же «Зенит» возглавил Семак, ни одного футболиста куплено не было. Решение поменять президента говорит в том числе и о доверии к главному тренеру со стороны руководства. Значит, работа Семака убедила.
- Под руководством Семака «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матче уступил «Вильярреалу» (1:3).
- Фурсенко работал президентом петербургского клуба с 27 мая 2017 года по 22 февраля 2019-го.