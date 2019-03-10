РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Анжи», Смолов и Фарфан забили голы

«Локомотив» в гостях обыграл «Анжи» в матче 19-го тура РПЛ со счетом 2:0. Первый гол забил форвард Джефферсон Фарфан, второй – Федор Смолов.



«Локомотив» набрал 32 очка и остался на четвертой строчке. «Анжи» с 18 очками идет 14-м.

Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фарфан, 21; 0:2 – Смолов, 80.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Гиголаев, Ондуа, Гайдаров, Закиров, Понсе.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Антон Миранчук (Идову, 82), Алексей Миранчук (Тугарев, 89), Крыховяк, Смолов, Фарфан (Кварацхелия, 85).

Предупреждения: Гапон, 27; Закиров, 69 – Антон Миранчук, 29.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ