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    РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Анжи», Смолов и Фарфан забили голы

    «Локомотив» в гостях обыграл «Анжи» в матче 19-го тура РПЛ со счетом 2:0. Первый гол забил форвард Джефферсон Фарфан, второй – Федор Смолов.

    «Локомотив» набрал 32 очка и остался на четвертой строчке. «Анжи» с 18 очками идет 14-м.

    Чемпионат России. РПЛ. 19-й тур

    Анжи (Махачкала) – Локомотив (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фарфан, 21; 0:2 – Смолов, 80.

    «Анжи»: Дюпин, Белоруков, Удалый, Гапон, Калошин, Кацаев, Гиголаев, Ондуа, Гайдаров, Закиров, Понсе.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов, Антон Миранчук (Идову, 82), Алексей Миранчук (Тугарев, 89), Крыховяк, Смолов, Фарфан (Кварацхелия, 85).

    Предупреждения: Гапон, 27; Закиров, 69 – Антон Миранчук, 29.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    10.03.2019 22:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 марта 2019, 12:34

      Федя начинает выходить из ступора.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Ganesse 10 марта 2019, 22:57

      Временами тягучая,временами вполне неплохая игра от обеих команд. Молодежь Анжи хороша. Просто нужно время сыграться. Чорлука с Крыховяком чудят временами. А Алексея Миранчука кто-то в глаз подбил.

      1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 марта 2019, 22:56

      с победой красно-зеленые!!!!!!! Радует, что Смолов забил.. Может теперь получше будет.

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 марта 2019, 22:56

      С победой Локо,,,,,на верхушке без изменений походу до матча Спартака и Зенита,,,,,

      4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > slavutiq70 10 марта 2019, 23:37

      В следующем туре помимо Спартака-Зенит, ещё и Локомотив-Краснодар

      1
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