Норманн: «Сразу понял, что в РПЛ очень высокий уровень игры»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманна поделился впечатлениями от дебюта за ростовчан и отметил высокий уровень РПЛ.

В матче 18-го тура с «Енисеем» (1:1) норвежец провел на поле 90 минут и отметился голевой передачей.

– Начнем с игры против «Енисея». Какие впечатления?

– Рассчитывали на победу. Несмотря на результат, это был первый за долгое время матч, которым я наслаждался. Немного нервничал, но был очень настроен на игру. Рад, что сумел сделать голевую передачу на Бьорна [Сигурдарсона]. Конечно счастлив, что дебютировал за «Ростов».

– Передача получилась очень красивой. Сработала связка с Бьорном? Ведь вы ранее оба играли за «Мольде».

– На самом деле это было очень значимо для меня. В «Мольде» я несколько раз ассистировал ему похожим образом.

– Что можете сказать об уровне российской лиги?

– Еще во время матча против «Краснодара» [ответная встреча 1/4 финала Кубка России, 1:0] я понял, что уровень игры очень высокий.

– Получилось, что этот матч стал особенным для «Мольде»: вы, Бьорн, а также забивший в наши ворота Сарр играли вместе за норвежский клуб.

– После игры в душе Бьорн сказал мне, что мир тесен. Друзья, бывшие одноклубники и норвежская пресса писали об этом.

– Вам удобнее играть в опорной зоне или на позиции атакующего полузащитника?

– Мне понравилась моя роль в последнем матче. Но если тренер попросит сыграть на другой позиции – буду показывать свою лучшую игру там, где необходимо.

– Впереди игра против «Арсенала». Что вы знаете об этой команде?

– На данный момент только название, и что они идут в середине таблицы.

– Что можете сказать о «Ростов Арене» и о наших болельщиках?

– Лучше быть не может! Болельщики просто потрясающие, они великолепно поддерживают команду. Стадион – предел мечтаний.