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    Норманн: «Сразу понял, что в РПЛ очень высокий уровень игры»

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманна поделился впечатлениями от дебюта за ростовчан и отметил высокий уровень РПЛ.

    В матче 18-го тура с «Енисеем» (1:1) норвежец провел на поле 90 минут и отметился голевой передачей.

    – Начнем с игры против «Енисея». Какие впечатления?

    – Рассчитывали на победу. Несмотря на результат, это был первый за долгое время матч, которым я наслаждался. Немного нервничал, но был очень настроен на игру. Рад, что сумел сделать голевую передачу на Бьорна [Сигурдарсона]. Конечно счастлив, что дебютировал за «Ростов».

    – Передача получилась очень красивой. Сработала связка с Бьорном? Ведь вы ранее оба играли за «Мольде».

    – На самом деле это было очень значимо для меня. В «Мольде» я несколько раз ассистировал ему похожим образом.

    – Что можете сказать об уровне российской лиги?

    – Еще во время матча против «Краснодара» [ответная встреча 1/4 финала Кубка России, 1:0] я понял, что уровень игры очень высокий.

    – Получилось, что этот матч стал особенным для «Мольде»: вы, Бьорн, а также забивший в наши ворота Сарр играли вместе за норвежский клуб.

    – После игры в душе Бьорн сказал мне, что мир тесен. Друзья, бывшие одноклубники и норвежская пресса писали об этом.

    – Вам удобнее играть в опорной зоне или на позиции атакующего полузащитника?

    – Мне понравилась моя роль в последнем матче. Но если тренер попросит сыграть на другой позиции – буду показывать свою лучшую игру там, где необходимо.

    – Впереди игра против «Арсенала». Что вы знаете об этой команде?

    – На данный момент только название, и что они идут в середине таблицы.

    – Что можете сказать о «Ростов Арене» и о наших болельщиках?

    – Лучше быть не может! Болельщики просто потрясающие, они великолепно поддерживают команду. Стадион – предел мечтаний.

    • Норманн перешел в «Ростов» из «Брайтона» в январе этого года за 1,7 миллиона евро.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    10.03.2019 12:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 10 марта 2019, 14:58

      Это у вас на PlayStation чемпиншип лучше РПЛ, вы хотя бы посмотрели матчи(не 1-2). РПЛ канеш не топ, но уж получше чемпионшипа будет.

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 10 марта 2019, 14:02

      Какой бл высокий уровень? Он смеется? Все ходят пешком. Переходить из Брайтона в Ростов... Да это смешно... Даже в Чемпионшипе лучше чем в РПЛ...

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      Рейтинг: +1430

      balam > Тони Монтана Б 10 марта 2019, 19:51

      удивительно,но много забивать в нашей лиге тяжеловато.хотя защита-так себе.может киперы хорошие?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 марта 2019, 13:49

      Чем можно оправдать собственную низкую квалификацию? Только «высочайшим» уровнем РПЛ :)))

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