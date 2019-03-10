Норманн: «Сразу понял, что в РПЛ очень высокий уровень игры»

Это у вас на PlayStation чемпиншип лучше РПЛ, вы хотя бы посмотрели матчи(не 1-2). РПЛ канеш не топ, но уж получше чемпионшипа будет.
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманна поделился впечатлениями от дебюта за ростовчан и отметил высокий уровень РПЛ.
В матче 18-го тура с «Енисеем» (1:1) норвежец провел на поле 90 минут и отметился голевой передачей.
– Начнем с игры против «Енисея». Какие впечатления?
– Рассчитывали на победу. Несмотря на результат, это был первый за долгое время матч, которым я наслаждался. Немного нервничал, но был очень настроен на игру. Рад, что сумел сделать голевую передачу на Бьорна [Сигурдарсона]. Конечно счастлив, что дебютировал за «Ростов».
– Передача получилась очень красивой. Сработала связка с Бьорном? Ведь вы ранее оба играли за «Мольде».
– На самом деле это было очень значимо для меня. В «Мольде» я несколько раз ассистировал ему похожим образом.
– Что можете сказать об уровне российской лиги?
– Еще во время матча против «Краснодара» [ответная встреча 1/4 финала Кубка России, 1:0] я понял, что уровень игры очень высокий.
– Получилось, что этот матч стал особенным для «Мольде»: вы, Бьорн, а также забивший в наши ворота Сарр играли вместе за норвежский клуб.
– После игры в душе Бьорн сказал мне, что мир тесен. Друзья, бывшие одноклубники и норвежская пресса писали об этом.
– Вам удобнее играть в опорной зоне или на позиции атакующего полузащитника?
– Мне понравилась моя роль в последнем матче. Но если тренер попросит сыграть на другой позиции – буду показывать свою лучшую игру там, где необходимо.
– Впереди игра против «Арсенала». Что вы знаете об этой команде?
– На данный момент только название, и что они идут в середине таблицы.
– Что можете сказать о «Ростов Арене» и о наших болельщиках?
– Лучше быть не может! Болельщики просто потрясающие, они великолепно поддерживают команду. Стадион – предел мечтаний.
- Норманн перешел в «Ростов» из «Брайтона» в январе этого года за 1,7 миллиона евро.