«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» 6 миллионов за Сульшера

«Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» 6 миллионов фунтов стерлингов за главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Mirror.

В декабре специалист возглавил «МЮ» на срок до конца сезона. На этой неделе генеральный директор норвежского клуба Ойстейн Неерланд сообщил, что перед новым годом Сульшер продлил контракт с «Мольде» до 2021 года, и вернется в клуб после окончания сезона.

«Юнайтед» принял решение оставить Сульшера на постоянной основе, и теперь выплатит «Мольде» компенсацию.

Примечательно, что сам Сульшер на днях заявил, что расторг соглашение с норвежцами перед заключением договора с «МЮ».