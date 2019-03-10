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    «Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» 6 миллионов за Сульшера

    «Манчестер Юнайтед» заплатит «Мольде» 6 миллионов фунтов стерлингов за главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Mirror.

    В декабре специалист возглавил «МЮ» на срок до конца сезона. На этой неделе генеральный директор норвежского клуба Ойстейн Неерланд сообщил, что перед новым годом Сульшер продлил контракт с «Мольде» до 2021 года, и вернется в клуб после окончания сезона.

    «Юнайтед» принял решение оставить Сульшера на постоянной основе, и теперь выплатит «Мольде» компенсацию.

    Примечательно, что сам Сульшер на днях заявил, что расторг соглашение с норвежцами перед заключением договора с «МЮ».

    • Под руководством 46-летнего тренера «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей «ПСЖ» (0:2, 3:1).
    • После 29-ти туров «МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: The Mirror

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    10.03.2019 12:19
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 17:10

      Вот так и должно быть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 10 марта 2019, 13:56

      Оле с почином!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24278

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2019, 12:44

      Сульшер эти деньги уже отработал и пошёл в плюс.

      1
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